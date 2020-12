JAKARTA - Pemerintah memastikan kedatangan 1,2 juta vaksin Covid-19 ini akan segera didistribusikan di setiap provinsi Indonesia.

Menteri Kesehatan (Menkes) Terawan Agus Putranto mengatakan nantinya yang akan disuntik pertama kali adalah tenaga medis dalam program vaksinasi.

"Nanti yang pertama akan mendapat sasaran adalah tenaga kesehatan, asisten tenaga kesehatan, tenaga penunjang yang bekerja pada fasilitas fasilitas pelayanan kesehatan," kata Terawan dalam video virtual, Senin (7/12/2020).

Lanjutnya, dalam hal ini Kementerian kesehatan telah menyiapkan jumlah sasaran dan kebutuhan vaksin per kabupaten kotaa. Selanjutnya data tersebut dimasukkan dalam tim sistem informasi yang akan menyiapkan dalam bentuk data sasaran by name by address.

"Pelaksanaan distribusi vaksin sesuai dengan prosedur cara distribusi obat yang baik atau CDOP dalam rangka menjamin kualitas vaksin sampai diterima oleh masyarakat, jelasnya.

Lalu, sesuai dengan rencana distribusi vaksin covid-19 telah dibahas bersama bahwa untuk skema program pada vaksin didistribusikan ke gudang vaksin di Dinas kesehatan provinsi nantinya. Kemudian diedarkan ke dinas kesehatan di bawahnya. "Semoga pelaksanaan vaksinasi covid 19 ini dapat segera dilaksanakan tepat waktu berjalan dengan baik dan lancar. Sehingga penanggulangan pandemi covid 19 ini dapat segera diatasi dan dalam rangka memberikan perlindungan kepada seluruh masyarakat agar tetap sehat dan produktif secara sosial dan ekonomi," katanya.