JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) buka-bukaan soal data industri jasa keuangan nonbank (IKNB). Terdapat dua sektor yang mengalami pertumbuhan di masa Pandemi Covid-19.

 Deputi Komisioner Pengawasan IKNB II Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Moch Ichsanuddin, sektor yang mengalami pertumbuhan positif adalah sektor dana pensiun dan BPJS.

Pada sektor industri pensiun positif itu sekira 3% menjadi Rp882,45 triliun. Hal ini dikarenakan iuran pensiunan melonjak terimbas Covid-19. "Sementara asuransi sosial seperti BPJS mengalami pertumbuhan 11,97% yoy menjadi Rp497,63 triliun," ujarnya.

Berdasarkan data OJK per Oktober 2020, secara umum aset IKNB sebesar Rp2.533,10 triliun atau naik secara MoM sebesar 0,95% atau secara year to date (ytd) meningkat sebesar 0,95%. Namun jika dilihat secara year to year (yoy) aset IKNB naik 0,45%

Sementara itu, lembaga keuangan khusus Rp252,74 triliun, jasa penunjang sebesar Rp12,99 triliun, lembaga keuangan mikro Rp1,13 triliun dan fintech sebesar Rp3,42 triliun.

CM

(yao)