JAKARTA - Hanya dua kali kenaikan gaji pegawai negeri sipil (PNS) di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) . Kenaikan gaji pokok pertama dilakukan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tahun 2015 dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah (PP) No.30/215.

Setelah itu gaji PNS dinaikan empat tahun kemudian tahun 2019. Di mana Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan PP No.15/2019. Saat itu kenaikannya sebesar 5% dari gaji pokok sebelumnya.

Meskipun tak ada kenaikan gaji, selama periode kepemimpinan Presiden Jokowi terdapat kebijakan pemberian THR. Kebijakan ini dimulai di tahun 2016. Tidak hanya itu kebijakan gaji ke-13 PNS juga masih dipertahankan.

Kenaikan gaji PNS di era Presiden Jokowi memang tidak sebanyak di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Terhitung sejak menjabat tahun 2004 hingga 2014, Presiden SBY menaikan gaji PNS sebanyak sembilan kali.

Hal tersebut terlihat dengan diterbitkannya PP No. 66/2005, PP No. 9/2007, PP No.10/2008, PP No. 8/2009, PP No.25/2010, PP No. 11/2011, PP No.15/2012, PP No.22/2013, dan PP No 34/2014.

Terkait tahun depan belum dapat dipastikan apakah akan ada kenaikan atau tidak. Menurut Plt Karo Humas BKN Paryono hal tersebut tergantung kebijakan pemerintah.

“Itu tergantung pemerintah,” ungkapan saat dihubungi, Selasa (15/12/2020).

Dia mengaku tidak tahu apakah akan ada kenaikan atau tidak. Menurutnya hal ini menjadi ranah Kementerian Keuangan.

“Wah itu harus nanya ke Kementerian Keuangan kalau gaji. Kalau tidak naik tetap gunakan PP gaji yang tahun 2019,” pungkasnya.