JAKARTA - Nilai tukar Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) bergerak melemah pada perdagangan hari ini. Rupiah gagal manfaatkan peluang saat dolar AS jatuh. Namun, Rupiah masih berada di level Rp14.100-an per USD.

Melansir Bloomberg Dollar Index, Jumat (18/12/2020) pada pukul 09.37 WIB, yahoofinance mencatat Rupiah melemah 69 poin atau 0,49% berada ke level Rp14.149 per USD. Di mana, dalam pergerakan harian Rp14.149-Rp14.149 per USD.

Sementara, dalam Bloomberg Dollar Index, Rupiah pada perdagangan spot exchange melemah 6,5 poin atau 0,05% ke level Rp14.114 per USD. Rupiah bergerak di kisaran Rp14.104 hingga Rp14.114 per USD.

Sebelumnya, dolar AS jatuh ke terendah dalam lebih dari dua tahun terhadap mata uang utama lainnya pada akhir perdagangan Kamis (Jumat pagi WIB), ketika anggota parlemen AS berselisih tentang detail stimulus, sementara Bitcoin naik ke rekor tertinggi, di tengah melonjaknya minat dari investor-investor yang lebih besar.

Indeks dolar jatuh ke serendah 89,723 terhadap sekeranjang mata uang pada Kamis (17/12/2020), menembus di bawah 90 untuk pertama kalinya sejak April 2018, dan terakhir turun 0,50 persen pada 89,795. Ketika aksi jual dolar berlanjut, banyak investor menempatkan fokus mereka pada Bitcoin, yang melonjak 10,5 persen ke rekor tertinggi 23.777 dolar, membawa keuntungannya tahun ini melewati 220 persen. Bitcoin terakhir naik 5,0 persen pada 22.414 dolar.