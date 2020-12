JAKARTA - Layanan Financial technology (fintech) akan menjadi tren yang mendukung rantai pasok salah satunya dengan pembayaran usaha barang atau jasa syariah.

"Fintek juga akan bisa mendapatkan informasi soal produk apa, supplier seperti apa yang membutuhkan. Jadi bukan hanya Fintech Peer to Peer (P2P) Lending yang meminjamkan uang pada borrower seperti untuk kebutuhan konsumtif," kata Peneliti Institute For Development of Economics and Finance (INDEF) Bhima Yudhistira saat webinar di jakarta jumat.

Menurut dia, hal tersebut merupakan bentuk yang sederhana dan kedepannya harus bisa mendorong rantai pasok dan masuk ke ranah pembiayaan.

Adapun untuk Fintek syariah sendiri jauh lebih unggul dari yang kovensional. Hal tersebut karena bentuk pinjamannya lebih ke sektor produktif.

"Maka dari itu diharapkan dapat mendorong UMKM dan pelaku industri halal untuk memiliki sertifikasi halal sehingga risikonya bisa diminalisir," sebut Bhima.

CEO Mandiri Capital, Eddi Danusaputro menambahkan pelaku usaha UMKM kalau mau naik kelas seharusnya sudah go digital agar pertumbuhan bisnis atau usahanya menjadi biar non-linear. Sehingga digitalisasi payment ini seperti layanan Fintek lending syariah sangat tepat di masa pandemi ini. "Faktor go digital inilah yang menjadi salah satu pertimbangan kami untuk berinvestasi di start up," ucap Eddi.