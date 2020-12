JAKARTA - PT Panca Mitra Multiperdana Tbk telah resmi melakukan penawaran umum perdana atau initial public offering (IPO) di Bursa Efek Indonesia (BEI). Emiten dengan kode saham PMMP ini bergerak di sektor konsumen berbasis ekspor, khususnya pada sektor pengolahan udang.

Direktur Utama Panca Mitra Multiperdana, Martinus Soesilo menyebut, pasar ekspor komoditas udang ini sangat menarik karena pasarnya luas sekali dan hampir di seluruh dunia.

 Baca juga: Akhirnya Deddy Corbuzier dan Susi Pudjiastuti Bertemu, Bukan Makan Ikan tapi Steak

"Pasar ekspor udang ini cukup menjanjikan dan semakin tahun akan meningkat. Karena konsumsi udang per kapita seperti di Amerika Serikat (AS), meningkat 7% lebih per kapitanya," ujar dia dalam acara IDX Channel di Jakarta, Jumat (18/12/2020).

Kemudian, lanjut dia pasar ekspor ini lebi spesifik ke tujuan negara Jepang dan Amerika Serikat. "Bahkan di 2021 nanti, kami akan lebih banyak lagi ekspor ke Amerika Serikat," ungkap dia.

 Baca juga: Deddy Corbuzier Masuk Pusaran Debat Susi Vs Effendi Gazali soal Benih Lobster, Cek 5 Faktanya

Menurut dia di tengah pandemi Covid-19, Panca Mitra Multiperdana mampu menghasilkan kinerja yang ciamik, dengan kenaikan volume penjualan sebesar 14% (YoY Juni 2020). Selain itu, penjualan Perseroan mencapai USD83 juta pada Juni 2020, atau naik sebesar USD9,3 juta atau 12,6% dari penjualan Juni 2019 yang tercatat pada USD74 juta.

"Pencapaian ini mampu membuktikan kemampuan Perseroan untuk menjalankan strategi usaha Perseroan dan menghadapi tantangan selama pandemi Covid-19," tandas dia.

(rzy.-)