JAKARTA - KPK mengungkap adanya praktik kotor yang dilakukan oknum pejabat Kementerian Sosial (Kemensos) terkait pengadaan bantuan sosial (bansos). Menteri Sosial Juliari Peter Batubara, bersama dua pejabat Kemensos Matheus Joko Santoso dan Adi Wahyono diduga membancak bansos berupa paket sembako.

Untuk mencegah praktik kotor terulang, pemerintah mengubah skema penyaluran bansos. Tak hanya itu, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bakal melakukan perbaikan pendataan dalam penyaluran bansos covid-19.

Berikut adalah fakta mengenai perubahan skema bansos yang dirangkum Okezone, Sabtu (18/12/2020).

1.Skema Digital

Sri Mulyani mengatakan penerapan digital ini agar anggaran yang sudah disiapkan untuk bansos dan subsidi itu bisa tepat sasaran kepada yang membutuhkan dan bebas dari korupsi.

"Ini semuanya kita harapkan dapat mengakselerasi financial inclusion dan sekaligus juga akuntabilitas dan reliability dari policy pemerintah yang sangat mengandalkan kepada apa yang disebut by name by address, targeted support kepada pemerintah kepada yang memang seharusnya mendapatkan bantuan pemerintah," ujar Sri Mulyani dalam video virtual, Rabu (16/12/2020).

2. Uang Tunai

Menteri Sosial Ad Interim RI Muhadjir Effendy mengatakan bansos untuk masyarakat yang terdampak COVID-19 di wilayah Jabodetabek akan diganti dengan bantuan sosial tunai (BST).

"Bansos Jabodetabek skema yang kita gunakan ialah BST, tapi teknisnya masih harus berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta," katanya dalam keterangan tertulisnya.

Namun, di luar Jabodetabek, bansos reguler dan jaring pengaman sosial COVID-19 tetap dilakukan seperti biasanya. Pemilik kartu sembako atau bantuan pangan nontunai (BPNT) jumlahnya mencapai 18,8 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

3. Perbaiki Data Penerima Sri Mulyani mengatakan saat ini, belanja pemulihan ekonomi nasional di bidang bansos telah menyelamatkan 3,4 juta penduduk yang terhindar dari jurang kemiskinan baru akibat covid-19. Adapun program perlindungan sosial seperti PKH, bantuan upah, bantuan sembako, BLT Dana Desa, bantuan tunai dan kartu prakerja disebut telah menjangkau 50 juta kelompok penerima yang masuk dalam kategori sangat rentan dan menjadi fokus dari program-program tersebut. "Ini merupakan sesuatu yang baik dan harus terus ditingkatkan efektifitasnya. Kita terus akan memperbaiki pendataan sehingga inklusi dan exclusion error bisa diminimalkan. Dan tentu kita berharap pelaksanaannya akan dilaksanakan secara bersih dari korupsi dan dari moral Hazard," ujar Sri Mulyani dalam video virtual, Senin (14/12/2020).