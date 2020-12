JAKARTA – Menteri Keuangan Sri Mulyani membagikan momen bahagia di media sosialnya. Sri Mulyani mengungkapkan kebahagiannya di hari ulang tahun putrinya.

Dewinta Illiana, putri sulung Menteri Keuangan Sri Mulyani hari ini berulang tahun. Dewinta merupakan putri sulung dari tiga bersaudara, buah hati Sri Mulyani dengan sang suami.

Sri Mulyani membagikan momen bahagia ini melalui postingan Instagramnya. Dia memberikan ucapan dan rasa syukur telah dianugerahi Dewinta.

“Happy birthday to my sweet little girl @dewinta,” tulis Sri Mulyani di keterangan postingan Instagram, Sabtu (19/12/2020).

Dalam postingan tersebut terdapat foto-foto Dewinta Illiana ketika masih belia bersama dengan Sri Mulyani dan suami. Melalui foto yang dibagikan, Sri Mulyani mengenang kembali moment ketika keluarganya berada di luar negeri.

Nampak juga foto Dewinta bersama suami dan anaknya. Postingan tersebut menceritakan perjalanan hidup Dewinta sejak kecil hingga saat ini ia telah menjadi seorang ibu. Tertera dalam keterangan postingan tersebut Sri Mulyani mengenang masa-masa indah. Saat putrinya lahir dan membawa kebahagiaan baginya dan suami