JAKARTA – Warren Buffett adalah satu dari sepuluh miliarder dunia yang dikenal sebagai ahli investasi saham. Selain itu, Warren juga dikenal sebagai pengusaha dan pilantropis asal Amerika Serikat (AS).

Pria kelahiran 30 Agustus 1930 ini sering disebut "Wizard of Omaha" (Penyihir dari Omaha) atau "Oracle of Omaha" (Peramal dari Omaha). Selain itu, dia juga dikenal karena kesetiaannya pada metode investasi value investing.

Buffett juga seorang pilantropis yang sangat berdedikasi. Bahkan, pada tahun 2006, Buffett menyumbangkan hampir 85% kekayaannya kepada beberapa yayasan amal, seperti Bill and Melinda Gates Foundation.

Sebagai salah satu investor dan pengusaha sukses yang berpengaruh, Buffett kerap menyampaikan kata-kata motivasi kepada para calon pengusaha maupun kepada para investor. Berikut kumpulan kata-kata motivasi Warren Buffett:

1. Butuh waktu 20 tahun untuk membangun reputasi dan lima menit untuk menghancurkannya. Jika Anda memikirkannya, Anda akan melakukan sesuatu secara berbeda.

2. Belilah sesuatu yang Anda akan senangi untuk memegangnya jika pasar tutup dalam sepuluh tahun.

3. Dalam dunia bisnis, kaca belakang selalu lebih cerah daripada kaca depan.

4. Lebih baik bergaul dengan orang-orang yang lebih baik darimu. Pilihlah teman-teman yang sikapnya lebih baik darimu dan kamu akan mengikutinya.

5. Kita lebih menikmati prosesnya jauh lebih banyak daripada hasil.

6. Peraturan nomor 1, jangan sampai kehilangan uang. Peraturan nomor 2, jangan lupakan peraturan nomor 1.

7. Anda hanya perlu melakukan sedikit hal dengan benar dalam hidup Anda selama Anda tidak melakukan terlalu banyak hal yang salah.

8. Risiko datang dari ketidaktahuan atas apa yang Anda kerjakan. 9. Lihat fluktuasi pasar sebagai teman bukan musuh, ambil pelajaran dari kebodohan bukan ikut-ikutan berada di dalamnya. 10. Investor harus ingat bahwa kegembiraan dan pengeluaran adalah musuh mereka. 11. Waktu adalah teman dari perusahaan yang luar biasa, musuh dari perusahaan yang biasa-biasa saja. 12. Alasan terbodoh di dunia adalah membeli saham karena saham sedang naik. 13. Jangan simpan apa yang tersisa setelah dibelanjakan, tetapi belanjakan apa yang tersisa setelah menabung. 14. Pikiran Anda ibarat seperti sebuah bank. Apa yang Anda simpan adalah apa yang dapat Anda tarik atau gunakan. 15. Investasi adalah pengetahuan yang menghasilkan bunga terbaik.