JAKARTA – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI) kembali menghadirkan fitur baru di aplikasi BRImo untuk semakin memanjakan para nasabahnya. Yang terbaru, BRI bekerjasama dengan Telkomsel dalam hal penyediaan layanan pembelian paket data Telkomsel melalui aplikasi BRImo.

BRImo sendiri merupakan aplikasi digital banking milik BRI yang menggabungkan fungsi mobile banking, internet banking dan uang elektronik (Tbank) ke dalam satu aplikasi. Sejak tahun 2008, BRI telah bekerjasama dengan Telkomsel dalam berbagai layanan, yaitu pembelian pulsa prabayar, pembayaran tagihan pascabayar, hingga penyediaan layanan perbankan melalui mobile banking.

BRI dan Telkomsel terus bersinergi hingga berhasil meningkatkan pertumbuhan transaksi hingga double digitdi setiap tahunnya. Untuk memanjakan nasabah BRI dan pelanggan Telkomsel, Bank BRI memberikan program promo khusus pembelian paket data Telkomsel melalui BRImo berupa bonus pulsa hingga 25ribu rupiah per transaksi sampaiperiode 31 Januari 2021.

“Program ini kami selenggarakan masih dalam rangka ulang tahun BRI ke-125, sehingga diharapkan dapat meningkatkan transaksi BRImo dan Telkomsel. Selanjutnya kami pun berharap agar program ini dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat khususnya untuk menemani aktivitas dan liburan akhir tahun,” jelas Direktur Konsumer BRI Handayani dalam keterangannya, Jumat (25/12/2020).

Direktur Sales Telkomsel Ririn Widaryani mengatakan kolaborasi ini dihadirkan Telkomsel sebagai bagian dari Telkom Groupdalam menciptakan ekosistem digital yang inklusif dan berkelanjutan di setiap penyediaan produk dan layanan.

“Telkomsel memperkuat kemitraan dengan BRI sebagai mitra modern channel kami yang akan mendukung transformasi digital penyediaan layanan Telkomsel, dalam hal pembelian paket data. Jadi sekarang nasabah BRI yang menggunakan Telkomsel selain dapat mengisi pulsa, juga dapat melakukan pembelian paket internet/data secara langsung melalui aplikasi BRImo,” ujarnya.

Bagi nasabah BRI dan pelanggan Telkomsel, untuk dapat menikmati promo ini dapat mengikuti langkah langkah berikut:

Pengguna iOS:

1.Pastikan Anda telah mengunduh atau memperbaharui aplikasi BRImo terbaru versi 2.0.0

2.Buka aplikasi BRImo

3.Log in menggunakan username dan password internet banking. Bagi nasabah yang sudah menggunakan BRImo 2.0.0, maka dapat langsung mengakses fitur fast menu pulsa/paket data tanpa melakukan log in menggunakan username dan password.

4.Pilih menu pulsa/paket data

5.Masukkan nomor handphone tujuan

6.Pilih menu “paket data”

7.Pilih internet kuota yang anda inginkan

8.Klik “beli”

9.Silahkan pilih sumber dana untuk penyelesaian transaksi

10.Klik “beli”

11.Periksa kembali pembelian anda di halaman inquiry

12.Jika sudah benar, klik “beli”

13.Masukkan PIN BRImo anda

14.Transaksi berhasil

Pengguna Android:

1.Pastikan Anda telah mengunduh atau memperbaharuiaplikasi BRImo versi beta

2.Buka aplikasi BRImo

3.Log in menggunakan user name dan password internet banking. Bagi nasabah yang sudah menggunakan BRImo versi beta, maka dapat langsung mengakses fitur fast menu pulsa/paket data tanpa melakukan log in menggunakan user name dan password.

4.Pilih menu pulsa/paket data

5.Masukkan nomor handphone tujuan

6.Pilih menu “paket data”

7.Pilih internet kuota yang anda inginkan

8.Klik “beli”

9.Silahkan pilih sumber dana untuk penyelesaian transaksi

10.Klik “beli”

11.Periksa kembali pembelian anda di halaman inquiry

12.Jika sudah benar, klik “beli”

13.Masukkan PIN BRImo anda

14.Transaksi berhasil