JAKARTA - Harga pangan pada hari Natal cenderung naik. Meskipun ada beberapa komoditas pangan yang dijual dengan harga stabil bahkan cenderung turun.

Baca Juga: Sabar Emak-Emak, Harga Telur hingga Cabai Pasti Naik Jelang Nataru

Berdasarkan pantauan Okezone, Jumat (25/12/2020) di Pasar Palmerah, kenaikan terjadi pada hampir semua jenis cabai. Misalnya pada cabai merah keriting yang dijual dengan harga Rp60.000 per kilogram.

Padahal pada situasi normal, harga cabai dijual dengan harga Rp25.000 hingga Rp35.000 per kilogramnya (kg). Kemudian pada cabai rawit merah juga mengalami kenaikan yang cukup tinggi.

Baca Juga: Jeritan Emak-Emak Imbas Meroketnya Harga Cabai

Pada hari Natal ini, harga cabai rawit merah dijual dengan harga Rp70.000. Padahal pada situasi bormal, harga cabai rawit merah ini hanya dijual dikisaran harga Rp25.000 hingga Rp40.000 saja.

Sementara itu, untuk cabai rawit hijau mengalami kenaikan sebesar Rp5.000. Di mana pada saat ini, cabai rawit hijau dijual dengan harga Rp45.000 per kilogram.

Sedangkan untuk cabai merah keriting besar saat ini stoknya sedang kosong. Para pedagang mengaku kehabisan stok karena adanya hari natal yang biasanya selalu diborong.

Namun sebelumnya cabai keriting merah besar ini dijual dengan harga Rp65.000 per kg. Meskipun mengalami penurunan sebesar Rp3.000 namun harganya tetap tinggi karena harga standar acuan dari komoditas ini hanya sekitar Rp30.000 hingga Rp40.000 per kg.

“Sedang kosong (cabai keriting merah besar) karena lagi Natal stoknya enggak ada,” ucap salah seorang pedagang kepada Okezone.

Kemudian untuk komoditas pangan lainnya seperti bawang merah juga ikut mengalami kenaikan. Di mana bawang merah di pasar Palmerah dijual dengan harga Rp32.000 dari harga normal Rp25.000 hingga Rp30.000 per kilogramnya.

Sedangkan untuk bawang putih juga mengalami kenaikan sedikit yakni Rp2.000 di mana kini dijual dengan harga Rp30.000 per kilogram. Namun harga ini masih relatif stabil dan normal karena harga rata-rata bawang putih biasanya dijual dengan harga Rp250.000 hingga Rp35.000 per kilogram.

“Bawang merah Rp32.000 per kilogram, kalau setengah kilo Rp16.000,” ucap salah seorang pedagang.

Kemudian untuk komoditas pangan lainya seperti telur ayam juga mengalami kenaikan. Dari semula biasanya dijual Rp23.000 hingga Rp24.000 dijual Rp28.000 per kilogram.

“Iya lagi naik sedikit telur ayam Rp28.000 per kg,” ucap salah seorang pedagang.

Sementara, untuk harga daging sapi dijual dengan harga relatif stabil namun tetap tinggi. Adapun rinciannya, daging sapi Has (paha belakang) dijual dengan harga Rp120.000 per kg, dan daging sapi murni dijual dengan harga Rp110.000 per kilogram.

Sementara untuk daging kambing juga masih realtif stabil meskipun masih tinggi dengan harga Rp120.000 per kg. Sedangkan untuk harga ayam broiler dijual dengan harga Rp40.000 per ekor.