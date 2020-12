JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani membeberkan mengapa sebuah negara dikatakan sebagai negara maju dan Indonesia sebagai negara berkembang.

Sri Mulyani mengatakan yang membuat sebuah negara dikatakan maju ada pada aset-asetnya. Aset-aset di negara maju bekerja sangat keras, sedangkan orangnya bekerja biasa.

“Ini orang kalau di negara maju seperti apa sih? Kayaknya makan paginya sama, sekolah juga sama, enggak lebih pintar dari kita. Kenapa mereka dikatakan negara maju dan kita negara berkembang. Kalau saya perhatiin tuh asetnya kerja keras, orangnya kerja biasa-biasa aja,” ungkap Sri Mulyani yang dikutip Okezone dari Instagram @cuanderful, Jakarta, Minggu (27/12/2020).

Dia juga mengungkapkan bedanya dengan Indonesia yang dikatakan sebagai negara berkembang. Menurutnya, pola kegiatan aset dan pekerjaan orangnya terbalik dari negara maju.

“Kalau di Republik kita, orangnya kerja keras banget, asetnya tidur-tidur aja. So that is the different,” ungkap Sri Mulyani.

Sri Mulyani menjelaskan bahwa sistem ekonomi membuat mereka yakin kalau semua aset dapat dipekerjakan dengan keras dan sebaik-baiknya. Oleh sebab itu lah di negara maju tidak ada namanya uang menganggur, space menganggur, tidak ada barang menganggur, tidak ada kapital yang menganggur. “They work very hard sehingga orangnya bisa kerja biasa-biasa saja dan kemudian dia bisa take vacation. Kalau di Republik, kita enggak pernah vacation, kerja terus,” jelas Sri Mulyani.