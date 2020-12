JAKARTA - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) akan membeli Pesawat N219 Nurtanio hasil buah tangan dari BJ Habibie. Pembelian tersebut sebagai dukungan pemerintah kepada Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) dan PT Dirgantara Indonesia (Persero) yang sudah mengembangkan N219 hingga memperoleh Sertifikat Tipe pada Senin hari ini.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan, pembelian Pesawat N219 Nurtanio tersebut akan digunakan bagi kegiatan kalibrasi Kementerian. Khususnya, untuk mendukung kegiatan stakeholder perhubungan yang menghubungan pulau-pulau di Indonesia, di mana, harapkan pesawat tersebut bisa menjangkau daerah tertinggal, terpencil, terluar, dan daerah perbatasan di Tanah Air.

"Kementerian Perhubungan tidak saja mendukung, kami berencana untuk membeli pesawat N219 untuk kegiatan kalibrasi. Dan kami akan mendukung para stakeholder perhubungan yang menghubungan pulau-pulau di Indonesia untuk menggunakan pesawat N219," ujar Budi, Jakarta, Senin (28/12/2020).

Budi menyebut, pengembangan pesawat N219 Nurtanio juga harus yang diikuti dengan pembangunan infrastruktur lainnya agar bisa mengcover daerah-daerah wisata. Dengan begitu, hal tersebut akan mampu memberikan suatu manfaat yang maksimal dengan income yang baik.

"Sekali lagi kami mendukung dan ingin memiliki dengan membeli pesawat ini, karena itu kami mengapresiasi apa yang dilakukan LAPAN dan Dirgantara Indonesia. Presiden Joko Widodo selalu memberikan dukungan kepada kita semua," kata dia.

Pesawat N219 Nurtanio adalah nama yang diresmikan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada acara perayaan Hari Pahlawan 2017. Nurtanio diambil dari nama seorang Marsekal Muda Udara Nurtanio Pringgoadisuryo. Dia adalah perintis industri penerbangan Indonesia. Bersama Wiweko Soepono, Nurtanio membuat pesawat layang Zogling NWG pada 1947.

Pesawat N219 Nurtanio Prototipe I berhasil lulus menjalani uji terbang di Bandara Nusawiru, Pangandaran, selama 3 hari Selasa-Kamis (1-3/12/2020). Adapun Pesawat N219 Prototipe II baru menjalani uji terbang akhir pada Kamis-Sabtu (10--12/12/2020) di Bandung.

Sebelumnya, Pesawat N219 Prototipe I telah menjalani uji sampling, seperti stall speed determination, vibration and buffeting, one engine inoperative, in flight engine start, take-off and landing distance determination. Hal yang sama juga telah dijalani Pesawat N219 Prototipe II.

Penggunaan dua purwarupa Pesawat N219 adalah salah satu strategi cerdas untuk mengejar target mendapatkan Sertifikat Tipe pada akhir 2020. Pesawat N219 yang dikembangkan Dirgantara Indonesia dan LAPAN ini dirancang mumpuni dalam menjangkau daerah dengan kondisi geografis berbukit-bukit dengan landasan pendek dan tidak dipersiapkan.