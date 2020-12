JAKARTA – Bagi pemilik bisnis kecil, akhir tahun bukan hanya waktunya untuk beristirahat sejenak. Mereka perlu menata dan merencanakan bisnisnya untuk menyambut datangnya tahun baru.

Melakukan perencanaan untuk tahun yang akan datang dapat menempatkan bisnis dalam posisi kompetitif yang lebih baik. Jika tidak melakukan perencanaan tersebut, kesuksesan bisnis bisa saja hilang karena tak mampu bersaing dengan inovasi baru di dunia pasar.

“Terlalu banyak pemilik dan staf senior mereka begitu terperangkap dalam pusaran angin harian sehingga mereka melupakan realitas kepemilikan bisnis. Ketika itu terjadi, kesuksesan mungkin tidak menguap dalam semalam, tetapi pasti akan hilang," kata Bill McBean, penulis The Facts of Business Life: What Every Successful Business Owner Knows That You Don’t yang dikutip Okezone, Jakarta, Senin (28/12/2020).

Baca Juga: Bos Facebook Sebelum Kuliah di Harvard Ditawari Bisnis Kelola McDonald's

Berikut ini terdapat 5 tips yang diberikan McBean agar dapat menempatkan bisnis di posisi yang paling kuat.

1. Jadilah Kritikus Terburuk untuk Diri Sendiri

Sebelum merencanakan bisnis ke depannya, seseorang perlu melakukan evaluasi pribadi dan evaluasi terhadap bisnisnya supaya bisa mengetahui dimana posisi bisnisnya berada di antara para pesaingnya. Dengan begitu, perencanaan yang dilakukan dapat diterapkan untuk mencapai kesuksesan di masa mendatang.

"Sebelum Anda dapat memimpin bisnis ke depan, Anda harus menentukan di mana sekarang ini, mengevaluasi kekuatan pribadi Anda dan bisnis Anda, dan membandingkan evaluasi tersebut dengan evaluasi pesaing Anda," kata McBean.

Baca Juga: 3 Peluang Usaha yang Bisa Dilakukan di Rumah

2. Luangkan Waktu Untuk Berterima Kasih Kepada Pelanggan

Menurut McBean, berterima kasih kepada setiap pelanggan dapat memakan waktu, tetapi berterima kasih kepada mereka yang menghasilkan keuntungan dapat menjadi anugerah bagi bisnis di masa depan.

“Bisnis kecil tidak boleh lupa bahwa pelanggan yang kesal berarti pendapatan dan / atau keuntungan bagi pesaing mereka,” kata McBean.

3. Akui Karyawan Ada baiknya untuk memberi penghargaan kepada karyawan di akhir tahun dengan ulasan formal atau informal. Tidak hanya memberi kesempatan untuk menangani mereka yang berkinerja buruk dan memberi penghargaan kepada yang berkinerja tinggi, tetapi juga meningkatkan produktivitas dan moral perusahaan kepada karyawannya. “Idenya adalah untuk menunjukkan kepada karyawan bahwa Anda mengakui dan menghargai kontribusi mereka,” kata McBean. 4. Menilai Kelayakan Rencana Pemasaran McBean mengatakan, untuk menilai rencana pemasaran, bisa dilakukan dengan bertanya pada diri sendiri apakah rencana tersebut cukup agresif, apakah menjangkau khalayak yang tepat dan apakah itu menghasilkan bisnis yang berulang. Pertimbangkan juga opsi untuk membelanjakan dana periklanan Anda secara lebih efektif. Misalnya, apakah pemanfaatan media sosial benar-benar membuahkan hasil atau apakah lebih baik membelanjakan uang untuk mengiklankan langsung di tempat publik. “Banyak perusahaan melihat pemasaran sebagai pengeluaran, tetapi sebenarnya ini adalah investasi dan membutuhkan perhatian Anda yang terfokus. Buat tujuan dan ukur hasil dengan itu,” kata McBean. 5. Adakan pertemuan akhir tahun dengan akuntan, pengacara, dan penasehat lainnya Momen akhir tahun adalah hal yang tepat untuk bertemu dengan akuntan, pengacara, dan penasehat lainnya. Momen tersebut bisa dijadikan sebagai waktunya berunding dan memintas saran untuk keberlangsungan bisnis di tahun yang baru. “Perspektif mereka bisa sangat berharga bagi seorang pengusaha yang telah dirantai ke mejanya sepanjang tahun.Merencanakan masa depan yang tidak dapat Anda prediksi adalah bagian dari pekerjaan pemilik bisnis, dan penasihat ini dapat membantu Anda membuat keputusan yang cerdas,” jelas McBean.