JAKARTA - Pada akhir pekan kedua penayangannya di bioskop AS, Wonder Woman 1984 meraup sekitar USD5,5 juta atau setara Rp76,4 miliar (kurs Rp13.900 per USD) dari penjualan tiket.

Angka tersebut turun sebesar 67% untuk sekuel superhero, yang secara bersamaan diputar di 2.151 layar dan streaming gratis untuk pelanggan HBO Max.

Wonder Woman 1984 telah menghasilkan USD28,5 juta hingga saat ini dari pasar AS, di mana sekitar 39% teaternya dibuka dan sebagian besar pasar utama, termasuk New York, Los Angeles, Chicago, Boston, Philadelphia, dan San Francisco, ditutup. Secara internasional, sebagaimana dilaporkan Associated Press, film tersebut meraup USD118,5 juta.

Baca Juga: Gal Gadot Dibayar Rp141,5 M untuk Promosikan Wonder Woman 1984?

Sementara USD5,5 juta akan menjadi akhir pekan kedua yang mengerikan untuk film yang menelan biaya USD200 juta yang menduduki puncak tangga film domestik.

Tempat kedua diduduki "The Croods: A New Age" dari Universal, yang mengalami peningkatan 25 persen dri penjualan tiket pada minggu keenam di bioskop. Film tersebut mengantongi USD34,5 juta sejak dibuka pada Thanksgiving dan saat ini masih tersedia untuk disewa dalam bentuk video premium sesuai permintaan.

Soul dari Disney dan Pixar, yang tidak diputar di bioskop AS dan tersedia gratis untuk pelanggan Disney +, menambahkan USD16,5 juta secara internasional, meningkat 114% dari pembukaannya di pasar yang sama akhir pekan lalu. Film yang menampilkan suara Jamie Foxx dan Tina Fey ini berhasil gemilang di China, di mana lebih dari dua kali lipat jumlah pembukaannya dan menambahkan USD13,7 juta pada akhir pekan kemarin. Studio tersebut mengaitkan perolehan tersebut dengan reaksi media sosial dan promosi dari mulut ke mulut.