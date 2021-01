JAKARTA – Pembatasan kegiatan akan kembali dilakukan pada tanggal 11 hingga 25 Januari 2020. Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pembatasan akan dilakukan di wilayah-wilayah yang memenuhi kriteria yang ditetapkan pemerintah.

“Pemerintah mendorong bahwa pembatasan ini dilakukan pada tanggal 11 Januari sampai dengan 25 Januari,” katanya, Rabu (6/1/2021).

Airlangga memastikan pemerintah akan melakukan pengawasan secara ketat untuk pelaksanaan protokol kesehatan, seperti menjaga jarak mencuci tangan dan memakai masker. Pemerintah juga akan meningkatkan operasi yustisi yang dilakukan satpol PP, kepolisian, dan unsur TNI.

Pembatasan tersebut meliputi, membatasi tempat kerja dengan work from home 75% dengan melakukan prokes secara ketat. Tetap melakukan kegiatan belajar mengajar secara daring. Kemudian sektor esensial yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat tetap beroperasi 100% dengan pengaturan jam operasional, kapasitas, dan menjaga protokol kesehatan secara ketat.

Dilakukan pembatasan terhadap jam buka dari kegiatan-kegiatan di pusat perbelanjaan sampai pukul 19.00. Untuk tempat makan, dine in hanya dibatasi maksimal 25%. Pemesanan makanan melalui take away atau delivery tetap diizinkan.

Pemerintah mengizinkan kegiatan konstruksi beroperasi 100% dengan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat. Mengizinkan juga tempat ibadah dibuka, namun melakukan pembatasan kapasitas sebesar 50% dengan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat. Fasilitas umum dan kegiatan sosial budaya dihentikan sementara. Serta kapasitas dan jam operasional moda transportasi juga diatur.

Baca selengkapnya: Daftar Pembatasan Kegiatan Mulai 11-25 Januari, WFH 75% hingga Mal Tutup Pukul 19.00