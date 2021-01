JAKARTA - Salah satu pendiri dan mantan CEO Freeport-McMoRan Inc Jim Bob Moffett meninggal dunia di Austin, Texas, Jumat (8/1/2021). Diketahui Moffett tutup usia karena komplikasi Covid-19.

Dilansir dari Nola Jakarta, Minggu (10/1/2021), Jim Bob Moffett menghembuskan napas terakhirnya di usia 82 tahun setelah menderita sakit selama beberapa tahun.

Mantan Wali Kota New Orleans Sidney Barthelemy (1986-1994) mengatakan, Moffett merupakan pribadi yang baik dan senang membantu.

"Dia benar-benar orang yang baik, dan bersedia membantu," kata Barthelemy.

James Robert Moffett lahir di Houma pada tahun 1938. Kemudian dia tinggal di Golden Meadow sampai berusia 5 tahun. Pada 1969, diamembentuk McMoRan bersama Ken McWilliams dan B.M. Rankin.

Lalu pada tahun 1981, McMoran Oil & Gas Co melakukan merger dengan Freeport Minerals Co dan menjadi Freeport-McMoran Copper & Gold Inc. Pada 1972, Freeport-McMoran kemudian membangun tambang emas dan tembaga Grasberg di Papua, yang menjadi salah satu yang terbesar di dunia.

