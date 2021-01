JAKARTA - Nilai tukar Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) pada perdagangan hari ini diperkirakan bergerak di level Rp13.900 per USD-Rp14.100 per USD. Namun di tengah sentimen positif yang terjadi ada sentimen negatif yang sempat mengganggu laju pergerakan Rupiah.

Dari dalam negeri, pertambahan kasus Covid-19 yang masih tinggi membuat kembali diadakannya pembatasan kegiatan masyarakat, kali ini dikenal dengan istilah Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di wilayah Jawa dan Bali yang mulai berlaku dari tanggal 11-25 Januari 2021.

Pengetatan ini tentu saja dapat berpengaruh terhadap konsumsi masyarakat yang pada akhirnya akan berdampak pada pergerakan Rupiah. Demikian seperti dilansir laporan Tresuary MNC Bank, Jakarta, Senin (11/1/2021).

Dari AS, lonjakan imbal hasil obligasi AS mulai membebani mata uang pasar berkembang. Lonjakan imbal hasil benchmark global utama meningkatkan prospek jeda dalam penurunan dolar baru-baru ini, yang dapat merusak momentum reli untuk aset berisiko seperti rupiah.

Untuk minggu ini ada kabar positif dari program vaksinasi Covid-19 di Indonesia. Majelis Ulama Indonesia telah memberi label halal dan suci untuk vaksin Covid-19 buatan Sinovac. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) masih melakukan uji untuk menerbitkan izin penggunaan darurat. Setelah BPOM memberikan lampu hijau maka orang pertama yang akan disuntik vaksin Covid-19 adalah Presiden Joko Widodo. Mulainya program vaksinasi di Indonesia diharapkan mampu menjadi momentum pemulihan untuk perekonomian Indonesia.

Berdasarkan data Bloomberg, rupiah ditutup melemah 112,5 poin atau 0,81% ke Rp14.022,5 per USD pada Jumat (8/1/2021). Jisdor berada di Rp14.058 per USD turun 120 poin. Sementara itu, dollar index naik 0,1% menjadi 89,92.

Sebenarnya sejak awal tahun terlihat investor asing mulai masuk ke aset-aset keuangan domestik. Aliran modal asing yang masuk ke pasar finansial turut mengangkat kinerja bursa saham dan nilai tukar rupiah. Bahkan Dana Moneter Internasional (IMF) meramal ekonomi Indonesia tumbuh 4,8% tahun ini. IMF lebih optimis memandang perekonomian RI ketimbang Bank Dunia yang memproyeksikan pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) RI di angka 4,4% tahun ini. Kebijakan makroekonomi yang masih akomodatif diharapkan mampu menggairahkan roda perekonomian yang lesu saat terjangkit Covid-19 sepanjang tahun 2020.