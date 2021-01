JAKARTA - Kementerian Sosial memastikan anggaran khusus bantuan sosial (bansos) bagi ibu rumah tangga kembali dicairkan hari ini. Bansos ini berupa BLT yang masuk ke dalam Program Keluarga Harapan (PKH) bagi 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM).

Rinciannya, kartu sembako yang masing-masing KPM akan mendapatkan Rp200.000.Hal ini menyusul tingginya kekerasan rumah tangga akibat pandemi virus corona.

Direktur Jaminan Sosial Keluarga (JSK), Rachmat Koesnadi mengatakan BLT ibu rumah tangga sudah dicairkan pada perbankan BUMN.

"Diperkirakan lebih dari 8 Juta KPM (keluarga penerima manfaat) yang sudah cair, hari ini sedang ditarik datanya dari Himbara," kata Rachmat saat dihubungi di Jakarta, Senin (11/1/2021).

Lanjutnya, bantuan langsung tunai ini sudah diambil oleh para penerima yang membutuhkan serta sudah disalurkan dengan tepat sasaran..

"Sudah cair untuk PKH. Sebagian besar sudah diambil KPM PKH," tandasnya

Sebagai informasi, Pemerintah tahun ini juga secara resmi telah meluncurkan bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat. Mulai tahun ini anak sekolah memperoleh dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) dari Program Keluarga Harapan (PKH) dengan total mencapai Rp3,4 juta setahun.

Rinciannya bagi siswa SD/MI/Sederajat sebesar Rp900.000 setahun atau Rp75.000 per bulan, SMP/MTs/Sederajat Rp1,5 juta setahun atau Rp125.000 per bulan dan SMA/MA/Sederajat Rp2 juta setahun atau Rp166.000 per bulan