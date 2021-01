KOTA MALANG - Pengunjung pusat perbelanjaan mengalami penurunan secara drastis pada hari kedua pelaksanaan Penerapan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Malang. Penurunan pengunjung hampir merata dialami sejumlah mal - mal besar yang ada di Malang Raya.

Di salah satu mal yang berada di Jalan Veteran Kota Malang pada Rabu siang (13/1/2021), tampak sejumlah pengunjung area begitu lengang. Hanya terdapat keramaian di area food court, itu pun tak semua kursi terisi. Padahal biasanya di jam - jam makan siang mal tersebut selalu penuh.

Baca Juga: Mal Tutup Pukul 19.00 hingga Restoran Dibatasi, PHRI: Ini Masalah

Bahkan sejumlah gerai food court tampak tak membuka gerainya. Sejumlah gerai di mal tersebut juga tampak begitu lengang, hanya aktivitas para karyawan yang merapikan produk dagangannya.

Ketua Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) Malang Raya Suwanto menyatakan, adanya PPKM di Malang Raya membuat mal-mal yang tergabung di APPBI mengalami penurunan omzet secara drastis.

Baca Juga: Di Ujung Tanduk, Pengusaha Minta Operasional Mal Tak Dibatasi

"Penurunan pasti ada, karena secara traffic kegiatan masyarakat juga sudah tidak terlalu ramai. Apalagi hampir semua mal harus tutup lebih cepat," ungkap Suwanto, saat dikonfirmasi MNC Portal Indonesia.

Suwanto mengungkapkan, angka penurunan pengunjung di sejumlah mal Malang raya cukup signifikan. Mulai dari kisaran 20%- 30$, bahkan beberapa mal saat ini tingkat pengunjungnya tak lebih dari 50% saat pemberlakuan PPKM.

"Kalau kami lihat cukup banyak penurunannya bisa sampai 20%- 30%, dari sebelum PPKM. Beberapa mal ada yang di angka 75% pengunjung, ada PPKM turun (jadi) 50%. Yang kasihan mal yang 50% dan beberapa mal traffic-nya nggak sampai 50% sebelum PPKM, ditambah PPKM pasti turun lagi, itu berat bagi kami," keluhnya.

Saat ini secara keseluruhan di 9 mal besar di Malang raya disebut Suwanto memiliki rata - rata jumlah pengunjung yang berbeda tergantung besar kecil bangunan mal tersebut. Namun estimasi rata - rata saat PPKM hanya 2.500 - 3.500 orang yang berkunjung.

"Kalau bicara jumlah tergantung malnya, beberapa mal bisa sampai 20 - 30 ribu per hari, ada yang 2.500 - 3.000 per hari. Tapi di kami waktu PPKM sekitaran 2.000an, 2.500 per hari itu sudah maksimal," tukasnya.