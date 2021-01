NEW YORK - Harga emas naik pada hari Kamis (14/1/2021) waktu setempat. Kenaikan tersebut setelah komentar oleh Ketua Federal Reserve AS Jerome Powell mengatakan soal suku bunga, sementara prospek lebih banyak stimulus AS semakin mengangkat daya tarik emas sebagai lindung nilai inflasi.

Melansir Reuters, Jakarta, Jumat (15/1/2021) harga emas di pasar spot naik sebanyak 0,8% setelah komentar Powell dan naik 0,3% menjadi USD1.848,22 per ounce. Emas berjangka AS menetap 0,2% lebih rendah pada USD1.851.40 per ounce.

Powell mengatakan kenaikan suku bunga akan datang "dalam waktu dekat" dan menolak saran bahwa bank sentral mungkin mulai mengurangi pembelian obligasi dalam waktu dekat.

"Powell cukup banyak mengkonfirmasi sikap dovish bank. ... Anda akan melihat bahwa Fed akan tetap sangat akomodatif dan itulah mengapa harga emas naik," kata Edward Moya, analis pasar senior di OANDA.

Suku bunga yang lebih rendah menurunkan biaya peluang memegang emas batangan yang tidak menghasilkan dan membebani dolar. Setelah komentar Powell, indeks dolar melemah, membuat harga emas lebih murah bagi pemegang mata uang lainnya.

Sementara itu, jumlah orang Amerika yang mengajukan aplikasi pertama kali untuk tunjangan pengangguran melonjak minggu lalu.

"Lonjakan signifikan ini mengingatkan semua orang bahwa situasi pasar tenaga kerja masih mengerikan, dan itu akan membutuhkan lebih banyak stimulus," kata Moya, menambahkan bahwa kekhawatiran atas pandemi virus corona tetap mendukung emas. Presiden terpilih AS Joe Biden dijadwalkan untuk mengungkap proposal paket stimulus pada hari Kamis yang dapat melebihi USD1,5 triliun. Sementara emas dianggap sebagai lindung nilai terhadap inflasi dan penurunan nilai mata uang yang dapat dihasilkan dari stimulus yang meluas, lonjakan imbal hasil obligasi baru-baru ini telah menantang status tersebut karena meningkatkan biaya peluang memegang emas batangan yang tidak memberikan hasil. Imbal hasil obligasi melonjak lebih tinggi sejak seminggu terakhir di tengah ekspektasi untuk stimulus baru dan bertahan hampir 10 bulan tertinggi. Dalam perdagangan logam lainnya, perak naik 1,7% menjadi USD25,57 per ounce, platinum naik 1,5% menjadi USD 1.109,98 per ounce dan paladium naik 0,3% menjadi USD2.391,08 per ounce.