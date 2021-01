JAKARTA - Formula baru skema gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) tengah diusahakan agar bisa disetujui.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) juga berencana mengubah reformasi sistem keuangan pensiunan aparatur negara.

Plt Deputi Sumber Daya Manusia Aparatur Kementerian PANRB Teguh Widjanarko mengatakan, skema kenaikan tunjangan pensiunan PNS sedang diupayakan untuk dinaikan.

"Saya kira Pak Menteri sudah banyak memberikan pernyataan, bahwa memang pemerintah sedang upaya perbaikan pada sistem pensiunan PNS," kata Teguh, di Jakarta, Jumat (22/1/2021).

Namun demikian, pembahasan ini terhenti sementara. Hal ini membuat skema reformasi keuangan tunjangan PNS belum bisa terealisasi tahun ini.

"Karena pemerintah sedang memfokuskan pada upaya penanganan Covid-19," tandasnya.

Sebelumnya, Menteri PAN RB Tjahjo Kumolo mengatakan reformasi itu yakni megenai perubahan Dana Pensiun (Dapen) PNS dari pay as you go atau yang memberikan manfaat pasti menjadi fully funded berupa iuran pasti.

Adapun, fully funded ini yakni mengenai home pay (THP) akan berbeda dari gaji. THP merupakan gabungan antara gaji pokok, tunjangan dan insentif lainnya.

"Terkait pemberian jaminan pensiun, pemerintah akan melakukan reformasi sistem pensiun berdasarkan iuran pasti," katanya.