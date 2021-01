JAKARTA - Pegawai Negeri Sipil (PNS) berpeluang mendapat uang pensiun lebih besar dari jumlah saat ini.

Pasalnya, aaat ini pemerintah sedang membahas skema baru pembayaran pensiun PNS tersebut. Skema baru itu diberi nama fully funded dari sebelum pay as you go.

Kendati demikian, Plt Kepala Biro Humas, Hukum, dan Kerja Sama BKN, Paryono mengatakan belum ada arahan adanya kenaikan uang pensiunan untuk para PNS.

"Saya belum dapat informasi terkait ini mungkin bisa ditanyakan ke kementerian PAN RB atau Kementerian Keuangan (Kemenkeu)," ujar Paryono saat dihubungi di Jakarta, Sabtu (23/1/2021).

Baca Juga: Kantong PNS Tebal dari Tunjangan Tambahan hingga Gaji ke-13 Full, Cek 5 Faktanya

Sebelumnya, Deputi Sumber Daya Manusia Aparatur Kementerian PANRB, Teguh Widjanarko mengatakan skema kenaikan tunjangan pensiunan PNS sedang diupayakan untuk menaikan tunjangan pensiunan PNS.

"Saya kira pak menteri sudah banyak memberikan pernyataan, bahwa memang pemerintah sedang upaya perbaikan pada sistem pensiunan PNS," katanya.

Namun demikian, pembahasan ini terhenti sementara. Hal ini membuat skema reformasi keuangan tunjangan PNS belum bisa terealisasi tahun ini. "Karena pemerintah sedang memfokuskan pada upaya penanganan covid 19," tandasnya. Saat ini, Menteri PAN RB Tjahjo Kumolo mengatakan reformasi itu yakni megenai perubahan Dana Pensiun (Dapen) PNS dari pay as you go atau yang memberikan manfaat pasti menjadi fully funded berupa iuran pasti. Adapun, fully funded ini yakni mengenai take home pay (THP) akan berbeda dari gaji. THP merupakan gabungan antara gaji pokok, tunjangan dan insentif lainnya.