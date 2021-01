JAKARTA - Harga emas batangan PT Aneka Tambang (Antam) turun pada perdagangan hari. Harga emas Antam kian menjauh dari level Rp1 juta per gram.

Mengutip dari laman logammulia, Kamis (28/1/2021), harga emas Antam turun Rp4.000 menjadi Rp952.000 per gram dari harga sebelumnya Rp956.000 per gram. Harga buyback juga turun Rp4.000 menjadi Rp833.000 per gram.

Cetakan emas terkecil yakni 0,5 gram, berada di level Rp526.000. Sedangkan, untuk satuan 5 gram, dihargai Rp4.535.000 dan 10 gram Rp9.015.000.

Baca Juga: Turun 5 Hari Berturut-turut, Harga Emas Jadi Segini 

Sekedar informasi, harga emas Antam tersebut berlaku di kantor Antam Pulogadung, Jakarta. Adapun sesuai dengan PMK No 34/PMK 10/2017 pembelian emas batangan dikenakan PPh 22 sebesar 0,9%. Jika ingin mendapatkan potongan pajak lebih rendah, yaitu sebesar 0,45%, sertakan nomor NPWP setiap kali transaksi.

Berikut rincian harga pecahan emas batangan Antam :

Emas 0,5 gram Rp526.000 Emas 1 gram Rp952.000 Emas 2 gram Rp1.844.000 Emas 3 gram Rp2.741.000 Emas 5 gram Rp4.535.000 Emas 10 gram Rp9.015.000 Emas 25 gram Rp22.412.000 Emas 50 gram Rp44.745.000 Emas 100 gram Rp89.412.000 Emas 250 gram Rp223.265.000 Emas 500 gram Rp446.320.000 Emas 1.000 gram Rp892.600.000