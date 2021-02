JAKARTA - Beberapa anak muda Indonesia berhasil sukses bahkan dinobatkan menjadi crazy rich. Hal ini pun menjadi bukti bahwa usia tidak menjadi penghalang seseorang bisa sukses dan kaya raya.

Menjadi anak muda sukses dan berharta tentu tak lepas dari usaha dan kerja keras mereka. Seiring perkembangan dunia teknologi, kebanyakan dari mereka merupakan seorang content creator, youtuber, dan pengusaha. Dengan ide-ide unik yang out of the box, mereka berhasil menjadikan hobi sebagai ladang uang.

Baca Juga: Kisah Wanita Terkaya Dunia, Francoise Bettencourt Meyers Sang Pemilik L'Oreal

Mengutip dari Koran Sindo, Rabu (3/2/2021) salah satu milenial kaya raya adalah Gilang Widya Pramana dan Shandy Purnamasari.

Nama pasangan asal Malang ini belakangan menjadi buah bibir sebab baru saja membeli sebuah jet pribadi Cessna Citation Latitude. Pesawat yang ditaksir dengan harga Rp265,2 miliar tersebut terbang pertama kalinya untuk mengirim bantuan korban banjir di Kalimantan Selatan.

Gilang dan Shandy sebenarnya sudah terkenal dan disandang sebagai Crazy Rich Malang. Di usia yang cukup muda, yakni 31 dan 29 tahun, mereka telah mengoleksi setumpuk mobil mewah.

Mulai dari koleksi pertama Porsche Cayman 718, Toyota Supra, mobillistrik Tesla, Mercedes BenzAMGG6, Ferrari, SUV BMW, Range Rover, Mini Cooper, dan mobil lain memenuhi garasi mereka.

Baca Juga: Mundur dari CEO Amazon, Jeff Bezos Bakal Sibuk Urusi Amal hingga Luar Angkasa

Pasangan ini juga diketahui memiliki banyak aset. Rumah mewah yang tersebar di Malang, Surabaya, hingga Kemang di Jakarta Selatan. Selain itu mereka juga memiliki puluhan bus mewah yang dikelola di bawah perusahaannya, Juragan 99 Trans. Termasuk juga bisnis produk dan klinik kecantikan MS Glow, kargo, dan kos-kosan.

Selain Gilang dan Shandy, ada juga anak muda sukses dan kaya raya lainnya. Di antaranya, Rudy Salim berusia 33 tahun, seorang pengusaha di bidang jual beli mobil mewah (Prestige Image Motorcars), pinjaman mobil, game, situs trading, rumah produksi, sewa mobil untuk turis asing, dan kuliner.

Kemudian ada beberapa milenial tajir yang memupuk karir sebagai seorang content creator dan youtuber, seperti Muhammad Abdul Wahid berusia 33 tahun. Laki-laki yang akrab disapa Mas Wahid ini merupakan seorang content creator dan youtuber di bidang otomotif, serta pemilik usaha bus pariwisata dari bus bekas. Lalu Reggy Prabowo Wongka, atau akrab disapa Miaw Aug, seorang youtuber dan gammer. Naisa Alifia Yuriza, seorang content creator bidang social experiment, hiburan dan game berusia 14 tahun. Kananda Widyantara, atau dikenal Frost Diamond berusia 24 tahun, seorang content creator bidang game. Ada juga Ridwan Hanif Rahmadi, berusia 30 tahun merupakan seorang reviewer/content creator bidang otomotif, serta pemilik penyewaan mobil dan situs online otomotif. Serta Arief Muhammad atau dikenal Mak Beti, berusia 28 tahun, seorang youtuber dan content creator isu sosial kemasyarakatan.