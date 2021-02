JAKARTA - Nilai tukar Rupiah terhadap mata uang dolar AS kembali mengalami penguatan hari ini. Rupiah pagi ini di kisaran Rp14.000-an per USD.

Melansir Bloomberg Dollar Index, Kamis (4/2/2021) pada pukul 08.28 WIB, Rupiah pada perdagangan spot exchange menguat 20 poin atau 0,14% dan berada di level Rp14.005 per USD. Rupiah bergerak di kisaran Rp13.997 hingga Rp14.015 per USD.

Sementara, dalam yahoofinance Rupiah berada di level Rp14.015 per USD. Di mana, pergerakan harian berada di kisaran Rp14.000 per USD hingga Rp14.042 per USD.

Pagi ini, indeks dolar AS menguat pada akhir perdagangan Rabu (Kamis pagi WIB). Dolar menguat mengikuti pergerakan wall street.

Indeks dolar yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama lainnya naik tipis 0,07% menjadi 91,145 dalam perdagangan sore di New York, setelah naik ke tertinggi dua bulan di 91,308 selama sesi tersebut, dilansir dari Antara.

Dolar telah melonjak 1,3% tahun ini karena investor melihat perbedaan yang melebar antara kemungkinan kekuatan pemulihan pasca pandemi di AS dan Eropa. "Rebound dolar telah melambat tetapi mungkin belum berakhir," tulis ahli strategi di Brown Brothers Harriman.