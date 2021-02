JAKARTA – Nilai tukar Rupiah terhadap mata uang dolar AS melemah tipis jelang pengumuman data pertumbuhan ekonomi pagi ini. Rupiah pagi ini di kisaran Rp14.000-an per USD.

Melansir Bloomberg Dollar Index, Jumat (5/2/2021) pada pukul 08.03 WIB, Rupiah pada perdagangan spot exchange melemah 10 poin atau 0,07% dan berada di level Rp14.015 per USD. Rupiah bergerak di kisaran Rp14.007 hingga Rp14.030 per USD.

Sementara, dalam yahoofinance Rupiah berada di level Rp14.033 per USD. Di mana, pergerakan harian berada di kisaran Rp14.000 per USD hingga Rp14.047 per USD.

Untuk diketahui, pagi ini Badan Pusat Statistik (BPS) akan mengumumkan data pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang 2020. Pertumbuhan ekonomi kuartal IV tahun 2020 diperkirakan minus 2,50% (year on year/yoy) dari kuartal sebelumnya tercatat -3,49% yoy. Ekonom Bank Permata Josua Pardede mengatakan pertumbuhan konsumsi rumah tangga diperkirakan terkontraksi ke kisaran -2,6% yoy dari kuartal sebelumnya -4,0% yoy.

"Meskipun konsumsi masih terkontraksi pada 4Q20, namun tidak sedalam kontraksi pada 2Q20," kata Josua.

Hal ini dipengaruhi oleh kebijakan PSBB transisi di berbagai daerah di Indonesia yang mendorong peningkatan pada pergerakan masyarakat, meskipun situasinya belum kembali ke level normal. "Beberapa data yang mengindikasikan konsumsi rumah tangga menunjukkan perbaikan yang terbatas sepanjang kuartal IV tahun 2020 di mana laju pertumbuhan penjualan ritel pada periode Oktober-Desember 2020 tercatat terkontraksi -20,7%yoy dibandingkan laju penjualan ritel pada 4Q19 yang tercatat -0,5%yoy," katanya.