JAKARTA – Rektor Universitas Paramadina Firmanzah meninggal dunia. Ekonom Kebanggaan Indonesia Firmanzah akan dimakamkan hari ini setelah salat Dzuhur.

Meskipun jabatannya mentereng tapi dia tetap seorang akademisi Indonesia yang sangat cinta dengan dunia akademis. Hal ini terlihat dari unggahan di sosial media miliknya, yang tetap menerima bimbingan tatap muka kepada mahasiswa doktoral UI dengan menggunakan masker pelindung untuk protokol kesehatan covid19. Postingan di bulan Juli 2020 lalu juga menunjukkan dia menjadi Ketua Penguji Sidang Promosi Doktor Strategic Management UI. Sidang dilakukan secara virtual.

Baca Juga: Firmanzah Meninggal Dunia, Eks Staf Khusus Presiden Bidang Ekonomi

Almarhum memiliki riwayat kelahiran Surabaya, 7 Juli 1976. Posisi terakhirnya menjabat rektor Universitas Paramadina. Tapi namanya melambung ketika masih di usia 32. Dia berhasil melangkahi para ekonom senior di UI dan menjadi dekan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (FEUI) atau sekarang FEB UI. Firmanzah menjadi dekan pada fakultas tersebut periode 2009-2013. Fiz terpilih sebagai dekan pada 14 April 2008.

Firmanzah merupakan salah satu profesor termuda di kampus UI. Lepas lulus SMA dia berkuliah di Fakultas Ekonomi UI dan lulus dalam waktu 3,5 tahun.

Baca Juga: Mengenang Firmanzah, Stafsus SBY yang Ingatkan Soal Target Pajak hingga Kemiskinan

Dalam perjalanan karier dia sempat menjajal dunia asuransi sebagai analis pasar, sebelum memutuskan kembali ke bangku kuliah, setahun kemudian. Berikutnya dia mengambil program S-2 di bidang yang sama dan menyelesaikannya dalam tempo dua tahun. Kemudian melanjutkan studi di Universitas Lille di Prancis, mendalami bidang strategi organisasi dan manajemen atas beasiswa dari universitas itu.

Fiz juga menjalani studinya pada tingkat doktoral dalam bidang manajemen internasional dan strategis di Universitas Pau and Pays De l’Adour, dan selesai tahun 2005. Karena lulus tercepat di angkatannya, Firmanzah lantas mendapatkan tawaran beasiswa program doktoral dalam bidang manajemen strategis internasional dari University of Pau et Pays de l" Adour dan meraih PhD pada 2005.

Dia sempat mengajar setahun di almamaternya, sebelum dipanggil pulang oleh dekan FE UI saat itu dijabat oleh Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro. Tiga tahun berikutnya, ketika berusia 32 tahun, Firmanzah terpilih sebagai Dekan ke-14 FE UI periode 2009-2013 yang tercatat sebagai dekan termuda dalam sejarah UI.