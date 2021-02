JAKARTA - Nilai tukar Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) menguat pada perdagangan pagi ini. Rupiah pun meninggalkan level Rp14.000 per USD.

Melansir Bloomberg Dollar Index, Selasa (9/2/2021) pada pukul 9.35 WIB, Rupiah pada perdagangan spot exchange menguat tipis 7,5 poin atau 0,04% ke level Rp13.995 per USD. Rupiah bergerak di kisaran Rp 13.995 hingga Rp14.007 per USD.

Sedangkan, yahoofinance mencatat Rupiah berada di level Rp13.998 per USD. Di mana, dalam pergerakan harian Rp13.998 – Rp13.998 per USD

Sebagai informasi, indeks dolar Amerika Serikat (AS) lebih rendah karena sentimen data pekerjaan AS yang mengecewakan. Data menunjukkan bahwa ekonomi AS menciptakan lebih banyak pekerjaan dari yang diharapkan awal 2021 dan kehilangan banyak pekerjaan pada Desember 2020.

Investor juga tengah fokus melihat pemulihan ekonomi AS yang lebih cepat daripada kebanyakan negara. Karena itu, banyak analis percaya bahwa dolar akan tetap dalam penawaran beli dalam waktu dekat hingga menengah, setelah turun hampir 7% pada 2020.

"Sejauh divergensi ini berlanjut, itu bisa membantu dolar menguat lebih lanjutlanjut. Lagi pula, jika ekonomi AS bernasib lebih baik, investor mungkin akan lebih menyukai aset AS daripada di tempat lain," tulis Ekonomi Capital Economics Jonas Goltermann, dilansir dari Reuters. Meski melemah, dolar pada awal tahun telah menguat. Jonas pun mengaitkan rebound dolar dari posisi terendah akhir tahun lalu dengan keberhasilan pemerintah AS dalam meluncurkan vaksin Covid-19.