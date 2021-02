JAKARTA - Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) mengungkapkan penyebab amblesnya jalan Tol Cipali KM 122 arah Jakarta. Pihaknya langsung gerak cepat mengecek ambrolnya Jalan Tol Cikopo - Palimanan (Cipali) yang disebabkan karena Banjir di Gerbang Tol (GT) Kertajati, Majalengka.

Selain itu, Jalan Tol Cikopo-Palimanan (Cipali) juga sempat alami banjir kemarin.

Kepala Bagian Umum Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Mahbullah Nurdin mengatakan, saat ini sedang menuju lokasi kejadian untuk mengecek langsung kondisi terkini dari jalan tol Cipali. Oleh karena itu, dirinya masih belum bisa banyak berkomentar.

“Nanti diinfokan, saya on the way (OTW) ke lokasi mau lihat kondisinya,” ujarnya saat dihubungi MNC Portal Indonesia, Selasa (9/2/2021).

Sementara itu, Direktur Operasi Lintas Marga Sedaya (LMS) Astra Tol Cipali Agung Prasetyo mengatakan, saat ini banjir yang terjadi di GT Kertajati sudah mulai surut. Sehingga kendaraan pribadi sudah mulai bisa melewatinya.

“Sempat ditutup (GT Kertajati) karena arteri tidak bisa dilalui namun gardu kami aman,” ucapnya.

Agung menjelaskan, banjir yang terjadi kemarin disebabkan oleh tanggung jebol. Ditambah, banjir yang terjadi di jalan arteri setelah gate atau gerbang tol (GT) di Kertajati.

“Karena tanggul jebol dan banjir di arteri setelah Gate Kertajati. Tidak ada (langkah antisipasi seperti membuat sodetan) karena sifatnya ini tanggul bukan wewenang kami,” jelasnya.

Banjir yang terjadi juga menyebabkan beberapa kerusakan pada jalan. Namun menurut Agung, saat ini pihaknya sudah menangani masalah jalan tersebut meskipun dirinya tidak menyebutkan secara rinci berapa jumlahnya dan ada di titik mana saja. “Sudah ditangani (jalan rusak akibat banjir),”ucapnya.