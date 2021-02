JAKARTA - Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) mengungkapkan penyebab amblesnya jalan Tol Cipali KM 122 arah Jakarta. Dengan cepat, pihaknya langsung bergerak mengecek amblesnya Jalan Tol Cikopo - Palimanan (Cipali) yang disebabkan karena Banjir di Gerbang Tol (GT) Kertajati, Majalengka.

Kepala Bagian Umum Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Mahbullah Nurdin mengatakan, saat ini sedang menuju lokasi kejadian untuk mengecek langsung kondisi terkini dari jalan tol Cipali. Oleh karena itu, dirinya masih belum bisa banyak berkomentar.

“Nanti diinfokan, saya on the way (OTW) ke lokasi mau lihat kondisinya,” ujarnya saat dihubungi MNC Portal Indonesia.

Sementara itu, Direktur Operasi Lintas Marga Sedaya (LMS) Astra Tol Cipali Agung Prasetyo mengatakan, saat ini banjir yang terjadi di GT Kertajati sudah mulai surut. Sehingga kendaraan pribadi sudah mulai bisa melewatinya.

