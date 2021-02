NEW YORK - Harga minyak menguat lagi pada akhir perdagangan Selasa (Rabu pagi WIB) atau menjadi kenaikan selama tujuh hari berturut-turut. Kenaikan harga minyak juga menyentuh level tertinggi dalam 13 bulan terkahir, ketika para investor bertaruh bahwa permintaan bahan bakar akan naik dan OPEC membatasi pasokan.

Minyak mentah berjangka Brent untuk pengiriman April naik 53 sen atau 0,9% menjadi USD61,06 per barel. Sementara minyak mentah berjangka West Texas Intermediate (WTI) AS untuk pengiriman Maret naik 39 sen atau 0,7% menjadi USD58,36 per barel.

"Dengan Brent lebih dari USD60 dolar AS, secara psikologis itu hebat dan semua orang merasa optimis tentang permintaan yang lebih kuat dan persediaan global yang semakin menurun," kata Mitra Again Capital LLC John Kilduff, dikutip dari Antara, Rabu (10/2/2021).

Pasar telah menguat sejak November saat vaksin COVID-19 didistribusikan ke seluruh dunia, dan ketika pemerintah-pemerintah dan bank-bank sentral menerapkan paket stimulus besar untuk meningkatkan aktivitas ekonomi.

Eksportir utama Arab Saudi membatasi pasokan pada Februari dan Maret, di atas pemotongan oleh sesama produsen di Organisasi Negara-negara Pengekspor Minyak (OPEC) dan sekutunya, mendorong perkiraan defisit pasokan tahun ini.

"Niat Saudi untuk menghilangkan surplus pasokan global tampaknya berada di jalur yang tepat dan mampu meningkatkan harga minyak mentah lebih lanjut," kata Presiden Ritterbusch and Associates Jim Ritterbusch.

Harga acuan minyak mentah memang menarik dukungan dari penurunan dolar ke level terendah satu minggu, membuat komoditas dalam denominasi greenback lebih menarik bagi pemegang mata uang lainnya. Indeks dolar yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama lainnya turun 0,54% menjadi 90,4427 pada perdagangan Selasa. Secara historis, harga minyak berbanding terbalik dengan harga dolar AS. Sementara itu, persediaan minyak mentah AS telah jatuh ke level terendah sejak Maret, sebelum pandemi menghancurkan pasar minyak. Data persediaan minyak mingguan AS akan dirilis kelompok industri American Petroleum Institute (API) pada pukul 04.30 sore waktu setempat (2130 GMT), diikuti oleh data pemerintah pada Rabu.