JAKARTA - Nilai tukar Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) terus menguat hingga perdagangan pagi ini. Rupiah berada di level Rp13.900 per USD.

Melansir Bloomberg Dollar Index, Rabu (10/2/2021) pada pukul 09.20 WIB, Rupiah pada perdagangan spot exchange menguat tipis 10 poin atau 0,07% ke level Rp13.985 per USD. Rupiah bergerak di kisaran Rp13.985 hingga Rp13.997 per USD.

Baca Juga: Rupiah Tekan Dolar AS, Pagi Ini Parkir di Rp14.015/USD

Sedangkan, yahoofinance mencatat Rupiah berada di level Rp13.997 per USD. Di mana, dalam pergerakan harian Rp13.990 - Rp14.001 per USD.

Sementara itu, dolar Amerika Serikat (AS) masih melemah pada akhir perdagangan Selasa waktu setempat atau menyentuh level terendah dalam dua minggu. Dolar AS melemah terhadap yen dan euro, karena sentimen risiko membaik di tengah kenaikan imbal hasil obligasi AS.

Baca Juga: Rupiah Menguat, Pagi Ini di Level Rp13.995/USD

Imbal hasil Treasury AS 10 tahun naik mendekati level tertinggi pada Maret 2020 karena investor bertaruh pada pemulihan ekonomi yang lebih cepat. Imbal hasil 10 tahun AS terakhir 1,16% sehingga memperpanjang kerugian dolar AS.

Indeks dolar 0,6% lebih rendah pada level 90,54, setelah sebelumnya mencapai level terendah dalam dua minggu terakhir. Dolar AS sebenarnya sempat meningkat karena Demokrat di Kongres AS beralih ke paket bantuan Covid-19 senilai USD1,9 triliun. Tetapi beberapa analis menilai pengeluaran fiskal besar-besaran dan melanjutkan kebijakan moneter Federal Reserve yang sangat lunak pada menjadi hambatan besar bagi dolar.