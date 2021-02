JAKARTA - Mobil Esemka Bima buatan PT Solo Manufaktur Kreasi (SMK) saat ini tengah ramai diperbincangkan masyarakat Indonesia. Sebab Esemka Bima tengah kehabisan stok karena pabrik tak lagi produksi efek dari pandemi virus corona.

Sebelumnya, belum lama ini TNI AU dan Kementerian Pertahanan sudah "memborong" mobil niaga tersebut untuk keperluan operasionalnya.

Dari keterangan salah satu foto di akun Instagram @esemkaindonesia, harga mobil Esemka Bima untuk tipe 1.2 dan 1.3 dijual dengan harga yang sama yaitu Rp101 juta untuk off the road dan Rp125 juta untuk on the road di Pulau Jawa.

Masih dari keterangan yang sama, mobil Esemka diketahui memiliki pasar tersendiri, salah satu Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Boyolali bahkan ada yang membeli Esemka Bima dengan tipe 1.3 untuk dijadikan kendaraan operasionalnya.

Tidak hanya BUMDes di Boyolali, BUMDes di wilayah lainnya dan masyarakat umum yang bergerak di sektor Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) juga berminat untuk membeli mobil Esemka Bima.

Adapun spesifikasi Esemka Bima 1.2 memiliki dimensi panjang 4.560mm, lebar 1.645mm dan tinggi 1.890. Kargo boks mobil tersebut memiliki panjang 2.750mm, ebar 1.600mm dan tinggi 460mm. Spesifikasi mesinnya yaitu 1.2L E-power l4 DOHC, daya maksimum 72 kW, torsi 119 Nm dan kapasitas tangki 40 liter Sementara itu, untuk Esemka Bima 1.3 memiliki dimensi panjang 4.930 mm, lebar 1.720 mm, dan tinggi 1.995 mm. Untuk dimensi bak 2.970 mm x 1.740 mm x 470 mm. Mobil ini beratnya mencapai 1.606 kilogram. Untuk mesin, mobil ini dibekali dengan mesin berkapasitas 1.298 cc, DOHC 16 V, daya maksimum 63 kW (85 PS) dan torsi 105 Nm.