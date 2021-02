JAKARTA - Harga minyak melemah pada akhir perdagangan Kamis (Jumat pagi WIB), mengakhiri rekor kenaikan beruntun terpanjang dua tahun, setelah OPEC dan Badan Energi Internasional (IEA) mengatakan penguncian baru dan munculnya varian baru virus corona baru mengurangi prospek pemulihan permintaan yang cepat.

Minyak mentah berjangka Brent untuk pengiriman April turun 33 sen atau 0,5 persen, menjadi ditutup pada 61,14 dolar AS per barel. Sementara minyak mentah berjangka West Texas Intermediate (WTI) AS terpangkas 44 sen atau 0,8 persen, menjadi menetap di 58,24 dolar AS per barel.

Pada Rabu (10/2/2021), Brent naik untuk sesi kesembilan berturut-turut, menyamai rekor keuntungan beruntun yang dicapai terakhir kali pada Januari 2019. Brent juga terpukul pada April dan September 2007. WTI menandai kenaikan delapan hari berturut-turut, rekor terpanjang sejak Januari 2019.

Kedua kontrak acuan ditutup pada Rabu (10/2/2021) di level tertinggi sejak Januari 2020, dan pada Kamis (11/2/2021) tetap berada di wilayah overbought dengan Relative Strength Index (RSI) lebih dari 70 untuk hari kedelapan berturut-turut.

“Harga minyak mentah mengambil momentum setelah terobosan Februari membawa harga di atas level yang menurut beberapa analis tidak dapat disentuh sampai beberapa tahun ke depan,” kata Edward Moya, analis pasar senior di OANDA di New York.

Permintaan minyak dunia pada 2021 akan pulih lebih lambat dari perkiraan sebelumnya, kata Organisasi Negara-negara Pengekspor Minyak (OPEC). IEA mengatakan pasokan minyak global masih melebihi permintaan, tetapi vaksin COVID-19 akan membantu pemulihan permintaan.

“Pernyataan badan (IEA) berfungsi sebagai pengingat lain bahwa minyak belum keluar dari kesulitan dan terlalu dini untuk menilai terlalu tinggi ketika satu-satunya hal yang menjaga harga pada tingkat yang sehat adalah pemotongan pasokan oleh OPEC dan sekutunya,” kepala pasar minyak Rystad Energy Bjornar Tonhaugen mengatakan, mencatat lambatnya pemulihan permintaan minyak.

Harga minyak telah naik dalam beberapa pekan terakhir karena OPEC dan sekutunya di OPEC+ mengurangi produksi dan Arab Saudi menjanjikan pemotongan sukarela tambahan. IEA mengatakan penarikan stok cepat yang diharapkan pada paruh kedua tahun ini dapat mengatur panggung bagi OPEC+ untuk mulai melepaskan pembatasan pasokan. Tekanan harga lebih lanjut datang dari peningkatan produksi minyak di Argentina dan perkiraan peningkatan pasokan dari Libya menyusul berakhirnya blokade di pelabuhan Hariga. Kesulitan terus menerus yang disebabkan oleh varian virus yang muncul dan keraguan tentang efektivitas vaksin juga mengurangi sentimen. Seorang ilmuwan Inggris mengatakan varian virus korona yang ditemukan di daerah Kent kemungkinan "menyapu dunia."