JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani mengisi waktu libur Tahun Baru Imlek dengan bermain bersama para cucu-cunya. Foto keceriaan tersebut diunggah Sri Mulyani melalui akun Instagramnya.

Menurut Sri Mulyani, bahagia itu sederhana. Di mana anak-anak bisa berkembang dan belajar dari setiap apa yang dilakukan.

"Daun kering dikumpulkan bisa menjadi “harta karun”, buah nangka di pohon membuat kagum, ayam dan kucing di jalan ingin diajak bicara dan bercanda, dan taplak meja menjadi benteng istana melindungi dari monster jahat," tulisnya di Instagram @smidrawati, Sabtu (13/2/2021).

Dirinya pun mengajak para orang tua dan pemimpin untuk memberikan pengajaran terbaik kepada seluruh anak Indonesia. Sebab, anak-anak adalah masa depan bangsa.

"I believe the children are our future

Teach them well and let them lead the way

Show them all the beauty they possess inside

Give them a sense of pride to make it easier

Let the children's laughter remind us how we used to be

From “Greatest love of all”," tulisnya.





Sri Mulyani Indrawati juga menyampaikan ucapan selamat tahun baru Imlek melalui akun Instagramnya. Dia turut memberikan doa, terkhusus bagi warga Tionghoa.

“Selamat Tahun Baru Imlek 2021” tulis Sri Mulyani dikutip Okezone.

Sri Mulyani menyebut bahwa perayaan Imlek dimaknai sebagai ungkapan rasa syukur atas rezeki yang telah diterima dan terus berharap agar diberkahi kemakmuran. “Perayaan Imlek dimaknai sebagai ungkapan rasa syukur atas rezeki yang telah diterima dan berharap terus diberkahi kemakmuran. Tahun baru Imlek juga melambangkan keharmonisan di dalam kehidupan,” tulisnya