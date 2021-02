JAKARTA - Jumlah pengangguran di 2020 mencapai 29,12 juta. Penduduk usia kerja yang menjadi pengangguran ini pun naik 14,28%.

Kepala BPS Suhariyanto mengatakan, 2,56 juta penduduk menjadi pengangguran, 0,76 juta penduduk menjadi bukan angkatan kerja, 1,77 juta penduduk sementara tidak bekerja, dan 24,03 juta penduduk bekerja dengan pengurangan jam kerja (shorter hours).

Saat ini, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 7,07%. Terjadi kenaikan sebesar 1,84%? poin dibandingkan Agustus 2019 yang sebesar 5,23% .

"Pada Agustus 2020, persentase Pekerja Setengah Penganggur sebesar 10,19%. Terjadi kenaikan sebesar 3,77% poin dibandingkan Agustus 2019 yang sebesar 6,42%," jelas Suhariyanto dalam video virtual, Senin (15/2/2021).

Dia menambahkan pada September 2020, secara rata-rata rumah tangga miskin di Indonesia memiliki 4,83 orang anggota rumah tangga.

"Dengan demikian, besarnya Garis Kemiskinan per rumah tangga miskin secara rata-rata adalah sebesar Rp 2.216.714 per rumah tangga miskin per bulan," bebernya.

Menurutnya, berbagai perlindungan sosial yang dirancang pemerintah sangat membantu lapisan bawah dan pemerintah memperluas tidak hanya menyentuh 40% lapisan bawah tapi ke 60%. "Jadi meski naik menjadi 10,19% hasil ini masih di bawah hasil semua pihak karena adanya program bansos," tandasnya.