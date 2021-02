JAKARTA – Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti melalui akun Twitternya, melontarkan komentar terkait banjir yang terjadi saat ini. Seperti diketahui, banjir di sejumlah wilayah seperti Jakarta, Depok, Tangerang, dan Bekasi tengah menjadi perbincangan beberapa hari ini.

Susi merasa bingung ketika banjir yang disalahkan adalah air, panas yang disalahkan matahari, dan bokek yang disalahkan uang. Karena bingung, dia pun memilih untuk ke laut saja.

“Selamat pagi semua. Quote for today : Banjir yang salah air. Panas yang salah matahari. Bokek yang salah uang. Saya bingung ? Ke laut saja !Have a good day,” tulis Susi Pudjiastuti pada akun Twitternya @susipudjiastuti yang dikutip Okezone, Senin (22/2/2021).

Tak lama setelah itu, Susi pun menambahkan tweetnya tersebut dengan mengunggah sejumlah foto Laut Pangandaran Pantai Timur.

“Laut Pangandaran Pantai Timur,” tulis Susi pada unggahan foto tersebut.

“Real time NO PRANK,” tambahnya.

Unggahan tersebut pun langsung mengundang beragam tanggapan dari netizen. Bahkan Susi Pudjiastuti tampak berinteraksi dengan beberapa netizen yang mengomentari unggahannya tersebut. “@susipudjiastuti Hahaha bs aja bu susi,” tulis @hidayatwahyu11. “@susipudjiastuti Kalo kebanjiran nanti nunggu aja musim kemarau. Ntar kemarau kepanasan minta musim hujan. Maunya apa?,” tulis @chupacuz. "@susipudjiastuti Saya juga bingung bu, yaudah ke laut aja,” tulis @rafelsetyo_.