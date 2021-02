BALI - Program Work From Destination (WFD) atau bekerja dari destinasi wisata yang diusung Kementerian Pariwisata dan Ekonomi (Kemenparekraf) Republik Indonesia dibuktikan nyata Sandiaga Salahuddin Uno.

Program percepatan pemulihan sektor parekraf itu dibuktikan Sandiaga Uno lewat rutinitas sekaligus ruang kerjanya selama berkantor di Bali.

Ruang kerjanya yang berlokasi di Gedung Politeknik Pariwisata Bali, Jalan Dharmawangsa, Benoa, Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Bali itu diungkapkannya merupakan ruangan yang sangat menyenangkan.

Bukan hanya dapat tetap beraktifitas menjalankan beragam kesibukan sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Republik Indonesia, ruangan tersebut juga menjadi area meditasinya selama di Bali.

Hal itu ditunjukkan Sandi lewat pemandangan alam di Kampung Kampiau, Kabupaten Badung yang indah. Hamparan pepohonan hijau terlihat kontras dengan birunya laut di pesisir selatan Bali.

Menyempurnakan pemandangan dari atas ruang kerjanya yang berada di lantai dua Gedung Politeknik Pariwisata Bali, sebuah patung raksasa mahakarya I Nyoman Nuarta, Garuda Wisnu Kencana (GWK) terlihat gagah berdiri.

Pemanfaatan teknologi dalam program Work From Destination diungkapkan Sandiaga Uno menghapuskan jarak sekaligus memberikan ruang dalam berkarya.

Seperti dirinya yang tetap dapat mengikuti sejumlah rapat kordinasi bersama jajaran menteri dalam Kabinet Indonesia Maju Jilid 2, walau tengah berada di Bali.

Bermodalkan green screen sederhana berbahan sepotong kain berwarna hijau dan pipa plastik sebagai rangka, rapat formal katanya sudah dapat dilakukan.

"Kalau rapat dengan menteri terkait, ini green screennya bisa diganti dengan lambang kementerian pariwisata dan tentunya bendera merah putih," ungkap Sandiaga Uno memamerkan ruang kerjanya usai menggelar audiensi dengan Himpunan Pramuwisata Indonesia Provinsi Bali pada Kamis (25/2/2021).

"Inilah kantor saya selama di Bali. Dengan adanya teknologi, digitalisasi dan virtualisasi, kita bisa hadirkan suasana yang penuh sensasi, berkantor dari lokasi wisata," tambahnya.

Bekerja di destinasi wisata menurutnya sangat produktif. Sebab, hati yang tentram ketika memandang pemandangan alam diyakininya dapat memberikan ide-ide kreatif sekaligus menambah produktifitas selama bekerja.

"Kalau lihat alamnya hijau seperti ini kan ide-ide cemerlang bisa muncul. Ide-ide cemerlang di saat sulit, untuk pariwisata bangkit, kita harus menang melawan covid, tapi kalau bersama we can do it," ungkap Sandiaga Uno.