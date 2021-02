JAKARTA - Kementerian Sosial kembali menyalurkan BLT PKH. Hal ini dilakukan untuk membantu masyarakat kelas menengah ke bawah dari krisis ekonomi akibat pandemi Covid-19.

Direktur Jaminan Sosial Keluarga (JSK) Rachmat Koesnadi, mengatakan untuk BLT PKH bakal kembali cair lagi di minggu kedua bulan Maret.

"Ya bulan Maret antara minggu kedua atau keempat cair lagi," ujar Rachmat saat dihubungi di Jakarta, Jumat (26/2/2021).

Kata dia, BLT ini akan dicairkan di bank Himbara seperti Bank BNI, Mandiri, BTN dan BRI. Sayangnya jumlah besaran cair.ha BLT belum bisa dipastkan.

"Cair di Bank Himbara," tandasnya.

BLT digulirkan untuk membantu masyarakat terdampak wabah corona. Berdasarkan data Kementerian Sosial (Kemensos) sejumlah BLT prioritas program keluarga harapan terdiri dari BLT ibu hamil dan balita atau anak usia dini 0-6 tahun dengan nilai Rp6 juta setahun.

Rinciannya, BLT ibu hamil Rp3 juta dan balita atau anak usia dini Rp3 juta setahun atau Rp750.000 per tiga bulan.

BLT anak sekolah dengan total mencapai Rp4,4 juta setahun. Rinciannya anak SD Rp900.000 setahun atau Rp225.000 per tiga bulan, anak SMP Rp1,5 juta setahun atau Rp375.000 per tiga bulan dan anak SMA Rp2 juta setahun atau Rp500.000 per tiga bulan.