JAKARTA - Brand FIGURE, yang merupakan salah satu brand in-house The F Thing, dengan konsisten mengusung tema yang sejalan dengan visi dan misi awal. FIGURE selalu mendukung isu-isu sosial yang dekat dengan hati, mulai dari body positivity hingga awareness terhadap wanita dengan special needs di campaign terakhirnya “Just Like Everyone Else”.

Berangkat dari kepedulian terhadap sesama perempuan, brand in-house dari The F Thing ini akhirnya meluncurkan koleksi terbarunya sebagai bentuk apreiasi untuk tiap perempuan yang menghargai dirinya sendiri dan merasa nyaman dengan kulitnya sendiri.

Di dalam negeri, telah bermunculan juga dokter dan klinik-klinik kecantikan yang menjual jasa atau produk untuk menyamarkan, atau mengklaim bisa menghilangkan beberapa kekurangan tubuh seperti kerutan, stretch mark, atau lemak berlebih, agar seseorang bisa setara dengan para model yang nyaris tanpa cacat cela di layar kaca atau lembar-lembar majalah. Maraknya hal-hal ini membuat sebagian perempuan merasa minder akan warna kulitnya dan terdorong untuk menjajal beragam produk pemutih kulit.

Menyadari besarnya risiko yang bisa dihadapi perempuan ketika mengejar pencapaian standar kecantikan arus utama, serta bahwa tidak semua orang bisa dan perlu melakukan hal tersebut, FIGURE menyuarakan untuk menaikkan awareness agar para wanita bisa menerima tubuh mereka secara positif atau body positivity dengan koleksi “Comfortable in Your Own Skin”.

Koleksi ini dikeluarkan oleh FIGURE dengan tujuan agar dapat mendukung para wanita merasa lebih nyaman dengan bentuk dan warna kulitnya sendiri. Koleksi terbaru ini akan sangat berbeda dengan koleksi-koleksi FIGURE sebelumnya karena ini sengaja diciptakan lebih berani dengan lebih banyak warna dari sebelumnya yang representatif terhadap diversity atau keragaman bentuk kulit wanita di dunia ini.

Selain itu, FIGURE juga ingin membangun mood yang cheerful dengan warna-warna cerah yang selama ini belum pernah dikeluarkan di koleksi-koleksi sebelumnya. Terdapat 13 varian produk di koleksi “Comfortable in Your Own Skin” dari FIGURE ini yang termasuk Grey Shirt, Nude Pants, Button Shirt, Green Pants, Button Dress, Nude Dress, Navy Dress, Sateen Blue Shirt, Grey Skirt, Broken White Shirt, dan Mint Skirt untuk membuat para wanita yang memakai apparel ini lebih nyaman dengan kulit mereka sendiri. Dapatkan informasi lebih lanjut di Instagram FIGURE (@figure.tft) untuk mendapatkan koleksi terbaru ini atau dapat langsung kunjungi website The F Thing dan juga unduh aplikasi agar tidak kehabisan koleksi ini yang sudah keluar tanggal 23 Februari kemarin. Untuk diketahui, The F thing adalah fashion e-commerce yang original dan trusted (orijinal dan terpercaya). Platform konten berbasis fashion, kecantikan dan gaya hidup ini bertujuan untuk membantu dan mengembangkan bisnis ritel agar dapat memperlihatkan karya dan cerita mereka kepada para konsumer. The F Thing juga bertujuan untuk memberi dampak positif kepada para milenial dan Gen Z baik di dalam maupun luar negeri.