NEW YORK - Dolar AS melonjak ke level tertinggi dalam tiga bulan pada perdagangan Kamis. Naiknya dolar AS usai pernyataan Ketua Federal Reserve Jerome Powell terkait aksi jual di Treasury AS.

Ketua The Fed Jerome Powell mengesampingkan kekhawatiran kenaikan imbal hasil Treasury AS. Powell menilai kenaikan itu sebagai langkah "tidak teratur", sehingga Fed tidak harus campur tangan untuk menurunkannya dengan meningkatkan pembelian obligasi bulanan sekira USD120 miliar.

Para investor sebenarnya berharap pernyataan Ketua The Fed menghasilkan imbal hasil obligasi yang lebih tinggi dan permintaan untuk obligasi.

"Beberapa investor mengharapkan Powell untuk setidaknya mengakui bahwa ada beberapa kekhawatiran tentang peningkatan imbal hasil, yang tidak dia lakukan," kata Pedagang FX Silicon Valley Bank, Minh Trang, dilansir dari Reuters, Jumat (5/3/2021).

Indeks dolar terakhir naik 0,53% menjadi 91,561, setelah mencapai setinggi 91,663 atau tertinggi sejak 1 Desember. Euro merosot 0,73% menjadi USD1,1973, terendah sejak 5 Februari.

Hasil benchmark Treasury 10-tahun naik setinggi 1,555%, tetapi bertahan di bawah level tertinggi satu tahun di1,614% yang dicapai minggu lalu.

Dolar telah menguat seiring naiknua imbal hasil obligasi pemerintah AS karena stimulus fiskal AS yang akan datang menambah bahan bakar untuk ekspektasi inflasi yang lebih tinggi dan peluncuran vaksin untuk COVID-19 meningkatkan optimisme bahwa ekonomi menuju pemulihan. "AS mengambil posisi kepemimpinan dalam masalah pertumbuhan, dominasi fiskal dan tentu saja vaksinasi," kata Ahli Strategi FX Senior TD Securities, Mazen Issa.