JAKARTA - Nilai tukar Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) makin tertekan. Rupiah pagi ini menyentuh level Rp14.400-an per USD.

Melansir Bloomberg Dollar Index, Selasa (9/3/2021) pada pukul 10.00 WIB, Rupiah pada perdagangan spot exchange melemah 65 poin atau 0,45% ke level Rp14.425 per USD. Rupiah bergerak di kisaran Rp14.415 hingga Rp14.462 per USD.

Sementara itu, yahoofinance mencatat Rupiah melemah ke level Rp14.385 per USD. Di mana, dalam pergerakan harian Rp14.365- Rp14.385 per USD.

Sebelumnya, Dolar AS mencapai tertinggi 3,5 bulan terhadap sekeranjang mata uang utama lainnya pada akhir perdagangan Senin (Selasa pagi WIB), di tengah ekspektasi pertumbuhan ekonomi AS yang kuat dan kenaikan inflasi, yang juga mengirim imbal hasil (yields) obligasi pemerintah AS lebih tinggi, meningkatkan daya tarik mata uang safe-haven greenback.

Setelah jatuh 4,0 persen pada kuartal terakhir tahun lalu, dolar telah menguat hampir 2,5 persen sejauh tahun ini karena investor memperkirakan kenaikan luas dalam imbal hasil obligasi pemerintah AS akan membebani penilaian ekuitas dan mendorong permintaan terhadap mata uang AS.

"Jika kami terus melihat imbal hasil naik, itu akan menjadi sangat positif bagi dolar dan jika tidak ada yang benar-benar menghalangi," kata Edward Moya, analis pasar senior di OANDA di New York. Biasanya, imbal hasil yang meningkat adalah bullish untuk dolar, sementara imbal hasil yang jatuh adalah bearish untuk dolar.