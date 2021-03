JAKARTA - Direktur Eksekutif Institute for Development on Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad menilai tidak ada koordinasi yang jelas antar kementerian dalam impor beras 1 juta ton. Sebab, Badan Pusat Statistik dan Kementerian Pertanian mengatakan bahwa stok beras masih surplus.

"Proses koordinasi menjadi problem di antara kementerian,Kementan tidak ada rekomendasi impor tiba-tiba kemenko mengambil keputusan," katanya kepada MNC Portal Indonesia, Rabu (10/3/2021).

Dia menjelaskan bahwa dalam melakukan impor beras harus ada rekomendasi dari Kementan. Namun dalam hal ini tidak ada statement dari Kementan untuk melakukan impor.

"Nah ini kan lucu di pemerintah itu, kalau by prosedur kan Kementan. Nah ini tidak ada rekomendasi dari Kementan melakukan hal itu. Harus dilihat ulang siapa yang melakukan izin impor ini, kalau Kementan merasa surplus bingung saya kenapa harus ada impor," terangnya.

Menurutnya, impor beras yang dilakukan pemerintah tidak ada urgensinya. Sebab biasanya importasi itu dilakukan ketika harga cenderung meningkat.

"Situasinya ini gak ada urgensinya untuk melakukan importasi. aneh pemerintah melakukan impor sebagai iron stock. padahal statement badan ketahanan pangan mengatakan bahwa beras lagi surplus" ungkapnya. Dia menambahkan, jika pemerintahan beralasan untuk impor untuk cadangan, seharusnya pemerintah menyerap beras dari para petani. Sehingga, bisa meningkatkan perekonomian di desa. "Dengan adanya impor akan membuat harga semakin turun lagi. hal ini memukul para petani lebih dalam lagi," tandasnya.