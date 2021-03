NEW YORK - Harga minyak menguat tipis pada akhir perdagangan Rabu (Kamis pagi WIB), ditopang optimis atas pemulihan ekonomi global dan anjloknya persediaan bensin Amerika Serikat (AS). Hanya saja kenaikan harga minyak dibatasi lonjakan persediaan minyak mentah setelah badai musim dingin di Texas bulan lalu.

Minyak mentah berjangka Brent untuk pengiriman Mei naik 38 sen atau 0,6% menjadi USD67,90 per barel. Minyak mentah berjangka West Texas Intermediate (WTI) AS untuk pengiriman April bertambah 43 sen atau 0,7% menjadi USD64,44 per barel.

Baca Juga: Harga Minyak Dunia Anjlok Jelang Laporan Stok AS

Badan Informasi Energi AS (EIA) mencatat stok bensin AS turun 11,9 juta barel pekan lalu. Mencakup solar dan minyak pemanas turun 5,5 juta barel atau turun dari ekspektasi para analis sebesar 3,5 juta barel.

Namun, persediaan minyak mentah AS melonjak 13,8 juta barel minggu lalu, jauh melebihi perkiraan untuk kenaikan 816.000 barel, karena industri-industri minyak terus merasakan efek dari badai musim dingin pertengahan Februari yang menghentikan produksi di Texas.

"Produksi telah pulih kembali ke tingkat sebelum badai sementara kilang-kilang berusaha keras untuk pulih," kata Direktur Riset Komoditas ClipperData, Matt Smith, dikutip dari Antara, Kamis (11/3/2021).

Baca Juga: Harga Minyak Anjlok 1,6% Setelah Menyentuh Level USD71,38/Barel

Ekonomi global yang dilanda pandemi akan pulih dengan pertumbuhan 5,6% tahun ini dan berkembang 4,0% tahun depan. OECD mengatakan dalam prospek ekonomi tumbuh 4,2% untuk tahun ini.

“Ketika berbicara tentang mengangkat sentimen pasar, sangat sedikit yang dapat menyaingi peningkatan pemulihan ekonomi pasca-Covid,” kata Stephen Brennock dari perusahaan pialang PVM.

Harga minyak terus menguat selama beberapa bulan karena OPEC+, yang terdiri dari Organisasi Negara-negara Pengekspor Minyak dan sekutunya, mempertahankan pembatasan pasokan. Setelah sempat menyentuh 70 dolar AS per barel awal pekan ini, minyak mentah Brent telah turun tipis. Harga minyak telah melihat momentum yang kuat baru-baru ini, terutama setelah keputusan mengejutkan OPEC+ pada Kamis lalu (4/3/2021) untuk memperpanjang sebagian besar pengurangan produksi hingga April. OPEC+ setuju pekan lalu untuk sebagian besar mempertahankan pengurangan produksi pada April.