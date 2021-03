NEW YORK - Harga minyak terus turun pada akhir perdagangan Rabu (Kamis pagi WIB) atau melemah dalam empat hari berturut-turut. Harga minyak turun terseret ekspektasi permintaan yang lebih lemah di Eropa dan persediaan minyak mentah Amerika Serikat meningkat.

Minyak mentah berjangka Brent untuk pengiriman Mei melemah 39 sen atau 0,6% menjadi USD68 per barel. Sementara itu, minyak mentah berjangka West Texas Intermediate (WTI) AS untuk pengiriman April turun 20 sen atau 0,3% menjadi USD63,68 per barel.

Beberapa negara Eropa telah menghentikan penggunaan vaksin Covid-19 AstraZeneca karena kekhawatiran kemungkinan efek samping. Jerman mengalami peningkatan kasus virus corona, Italia memberlakukan penguncian secara nasional, dan Prancis berencana untuk memberlakukan pembatasan yang lebih ketat.

"Penangguhan tidak akan membantu pemulihan ekonomi dan bahan bakar blok itu. Harapannya sekarang adalah bahwa Eropa bisa mendapatkan kembali peluncuran vaksinnya yang lambat ke jalurnya," ujar Pialang Minyak PVM, Stephen Brennock, dikutip dari Antara, Kamis (18/3/2021).

Harga-harga minyak tergelincir ke posisi terendah sesi setelah data pemerintah menunjukkan persediaan minyak mentah AS naik 2,4 juta barel pekan lalu. Bahkan Analis memperkirakan peningkatan sekira 3 juta barel.

Persediaan minyak mentah AS telah meningkat selama empat minggu berturut-turut setelah operasi kilang selatan yang terhambat cuaca dingin bulan lalu. Perusahaan pun perlahan-lahan mulai kembali mengoperasikan fasilitas-fasilitas kilang dan keseimbangan diperkirakan pulih dalam beberapa minggu ke depan.

"Lebih dari tiga perempat dari kenaikan 1,1 juta barel per hari minggu lalu terjadi di Gulf Coast. Peningkatan lain dalam aktivitas penyulingan dalam laporan minggu depan akan mengantarkan kita kembali ke tren penarikan persediaan," kata Direktur Riset Komoditas ClipperData, Matt Smith.

Lebih lanjut, harga minyak tertekan juga setelah Badan Energi Internasional (IEA) mengatakan dalam laporan bulanannya bahwa harga minyak tidak mungkin meningkat secara dramatis dan berkelanjutan serta permintaan diperkirakan tidak akan kembali ke tingkat sebelum pandemi hingga 2023. Meski demikian, harga minyak telah pulih dari posisi terendah bersejarah pada tahun lalu karena permintaan anjlok, didukung oleh rekor pemotongan produksi minyak oleh Organisasi Negara-negara Pengekspor Minyak (OPEC) dan sekutunya. Brent mencapai USD71,38 pada 8 Maret, tertinggi sejak 8 Januari 2020.