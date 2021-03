JAKARTA - Harga emas PT Aneka Tambang Tbk (Antam) turun perdagangan hari ini. Harga emas Antam turun Rp3.000 menjadi Rp931.000 per gram dari harga sebelummnya Rp934.000 per gram. Sementara harga buyback juga turun Rp2.000 menjadi Rp808.000 per gram.

Mengutip situs Logammulia.com, Senin (22/3/2021), emas berukuran 0,5 gram dibanderol sebesar Rp515.500 Sedangkan untuk ukuran 5 gram dan 10 gram masing-masing dijual Rp4.430.000 dan Rp8.805.000.

Kemudian untuk ukuran 50 gram dihargai sebesar Rp43.695.000. Sementara untuk emas pecahan terbesar 500 gram dan 1.000 gram, masing-masing dijual Rp435.820.000 dan Rp871.600.000.

Sekedar informasi, harga emas Antam tersebut berlaku di kantor Antam Pulogadung, Jakarta. Sedangkan, harga jual emas tersebut sudah termasuk Pajak Penghasilan (PPh) 22 atas emas batangan sebesar 0,45% bagi pemegang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bagi pembeli yang tidak menyertakan NPWP memperoleh potongan pajak lebih tinggi sebesar 0,9%.

Adapun rincian harga emas sebagai berikut:

Emas 0,5 gram: Rp515.500 Emas 1 gram: Rp931.000 Emas 2 gram: Rp1.802.000 Emas 3 gram: Rp2.678.000 Emas 5 gram: Rp4.430.000 Emas 10 gram: Rp8.805.000 Emas 25 gram: Rp21.887.000 Emas 50 gram: Rp43.695.000 Emas 100 gram: Rp87.312.000 Emas 250 gram: Rp218.015.000 Emas 500 gram: Rp435.820.000 Emas 1.000 gram: Rp871.600.000