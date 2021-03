JAKARTA - Nilai tukar Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) kembali lesu. Rupiah pagi ini di kisaran Rp14.400-an per USD.

Melansir Bloomberg Dollar Index, Jakarta, Rabu (24/3/2021), pada pukul 09.42 WIB, Rupiah pada perdagangan spot exchange melemah 48 poin atau 0,34% ke level Rp14.445 per USD. Rupiah bergerak di kisaran Rp14.420 hingga Rp14.445 per USD.

Baca juga: Sentimen Rating Utang Bikin Rupiah Taklukan Dolar AS

Sementara itu, yahoofinance mencatat Rupiah anjlok 63 poin atau 0,44% ke Rp14.453 per USD. Dalam pergerakannya, Rupiah di kisaran Rp14.453-Rp453 per USD.

Seperti diketahui, Dolar AS melonjak terhadap sekeranjang mata uang utama lainnya pada akhir perdagangan Selasa (Rabu pagi WIB), melampaui level tertinggi dua minggu. Sementara imbal hasil obligasi pemerintah AS merosot karena Ketua Federal Reserve AS Jerome Powell mengatakan kepada Kongres bahwa inflasi tidak akan lepas kendali.

Baca juga: Gagal Bungkam Dolar AS, Rupiah Melemah Tipis ke Rp14.408/USD

Indeks dolar yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama saingannya terakhir menguat 0,65 persen pada 91,8, berbalik arah dari pergerakan Senin (22/3/2021) ketika turun tetapi melayang di bawah tertinggi empat bulan, karena investor mencari tempat berlindung yang aman (safe haven) pada dolar AS.

Imbal hasil obligasi pemerintah AS 10-tahun juga turun lagi, menjadi 1,624 persen. Pada Selasa pagi (23/3/2021), surat utang negara menarik permintaan yang kuat untuk yang bertenor dua tahun, dengan investor menunggu lelang obligasi pemerintah untuk yang bertenor lebih lama pada pekan ini. “Ini lebih tentang fundamental,” kata Juan Perez, pedagang mata uang dan ahli strategi di Tempus Inc. “(Kami) memiliki banyak data untuk dicerna mulai besok.”