JAKARTA - Bisa memiliki tas, baju, atau sepatu bermerek tentu merupakan sebuah kebanggaan tersendiri. Namun, hal tersebut juga memicu munculnya barang palsu atau replika, yang biasanya dijual dengan harga lebih murah dari barang aslinya.

Dengan kualitas yang terjaga standarnya, barang original umumnya dapat bertahan hingga bertahun-tahun lamanya dengan penggunaan yang wajar. Jika dibandingkan dengan membeli barang replika yang kualitasnya lebih rendah dan lebih cepat rusak sehingga harus diganti, maka secara jangka panjang pengeluaran akan lebih hemat dengan membeli produk original.

Untuk mempermudah para pelanggan dalam mendapatkan merek-merek internasional ternama dan juga original dengan harga yang masih terjangkau, The F Thing menghadirkan promo besar ‘International Brand Festival’. Promo ini didukung oleh international brand seperti Adidas, Guess Watches, ELLE, Casio, NIKE, Banana Boat, Bourjois Paris, Deus Ex Machina, bahkan The Ordinary banting harga hingga 70%, para pelanggan pun bisa berbelanja lebih hemat dan puas setelah hari gajian.

Brand-brand yang di- highlight dalam promo ini ada The Ordinary, Nature Republic, Bourjois Paris dan HOLIKA HOLIKA khusus untuk para pelanggan The F Thing yang mempunyai minat tinggi terhadap produk-produk skincare dan makeup. Lalu ada merek sneakers paling terkenal di dunia, NIKE dan juga Adidas untuk para pelanggan The F Thing yang senang mengoleksi sepatu sneakers yang branded.

Selain itu ada juga Deus Ex Machina, ELLE, dan Casio. Pembeli juga akan mendapatkan tambahan diskon 15% dan potongan harga hingga Rp150 ribu dengan memasukkan kode voucher tergantung dari harga jumlah pembelian. Jangan sampai ketinggalan! Yuk, dapatkan barang branded impian lewat promo-promo dari The F Thing yang bisa didapatkan dari tanggal 22 Maret sampai dengan 4 April. Unduh aplikasi The F Thing World secara gratis melalui App Store atau Google Play atau dapat langsung kunjungi website The F Thing.