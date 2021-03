NEW YORK - Harga minyak melonjak sekira 6% pada akhir perdagangan Rabu (Kamis pagi WIB), setelah sebuah kapal kandas di Terusan Suez, dan kekhawatiran bahwa insiden tersebut dapat menghambat pengiriman minyak mentah memberikan dorongan harga-harga lebih tinggi setelah penurunan selama seminggu terakhir.

Harga minyak mentah berjangka Brent untuk pengiriman Mei terangkat USD3,62 atau 6,0%, menjadi ditutup di USD64,41 per barel, setelah tergelincir USD3,83 atau 5,9% sehari sebelumnya.

Baca juga: Harga Emas Terdongkrak Imbas Investor Abaikan Naiknya Imbal hasil Obligasi AS

Sementara itu harga minyak mentah berjangka West Texas Intermediate (WTI) AS bangkit USD3,42 atau 5,9% menjadi menetap di USD61,18 per barel, setelah kehilangan USD3,80 atau 6,2% pada Selasa (23/3/2021).

Kedua kontrak acuan harga minyak mentah, minyak mentah AS dan Brent, menambah keuntungan setelah data persediaan AS menunjukkan rebound lebih lanjut dalam aktivitas penyulingan, menunjukkan penyulingan AS sebagian besar pulih dari cuaca dingin yang menghantam Texas pada Februari.

Baca juga: Harga Minyak Anjlok Terseret Kekhawatiran Lambatnya Peluncuran Vaksin

Kenaikan tampaknya menstabilkan pasar yang telah merosot sejak awal bulan ini, ketika harga mencapai level tertinggi tahun ini di tengah ekspektasi pemulihan permintaan. Harapan tersebut sejak itu pupus ketika negara-negara Eropa kembali melakukan lockdown untuk menghentikan gelombang pandemi lainnya.

Harga minyak telah pulih dari posisi terendah bersejarah yang dicapai tahun lalu karena OPEC dan sekutunya membuat rekor pemotongan produksi. Pada Selasa (23/3/2021), kedua harga acuan menyentuh level terendah sejak Februari.

Sepuluh kapal tunda berjuang pada Rabu sore (24/3/2021) untuk membebaskan salah satu kapal kontainer terbesar di dunia, MV Ever Given, setelah kandas dan menutup Terusan Suez selama lebih dari sehari, kata agen pelabuhan GAC. GAC mengatakan informasi yang telah diterima sebelumnya yang mengklaim kapal itu sebagian diapungkan kembali, memungkinkan lalu lintas dilanjutkan di sepanjang rute pengiriman tercepat dari Eropa ke Asia, tidak akurat. “Ini adalah salah satu wild card yang unik untuk industri minyak mentah,” kata Bob Yawger dari Mizuho di New York. "Setelah Anda mengira semuanya telah dipastikan, saya dapat menjamin satu hal: Anda tidak melakukannya." Harga minyak juga didukung oleh data Badan Informasi Energi AS (EIA) yang menunjukkan kilang-kilang mulai pulih setelah badai musim dingin menutup kilang-kilang di Texas bulan lalu. “Para penyuling keluar dari perawatan dan memulihkan diri dari pemadaman listrik. Harapannya sekarang adalah mereka kembali bekerja, kita akan melihat persediaan minyak mentah cenderung lebih rendah dalam beberapa minggu mendatang," kata Analis Senior Price Futures Group, Phil Flynn, di Chicago. Italia, Prancis, dan negara-negara Eropa lainnya telah memberlakukan kembali pembatasan pergerakan. Tetapi Kanselir Jerman Angela Merkel mengatakan dia membalikkan keputusan untuk penguncian Paskah yang lebih ketat. OPEC dan sekutunya, yang dikenal sebagai OPEC+, bertemu pada 1 April untuk mempertimbangkan apakah akan mengurangi lebih banyak pengurangan produksi mereka.